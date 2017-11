La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 24/nov/2017 HCD:

Se aprobó el Presupuesto Municipal 2018

La UV Calixto Dellepiane prestó quórum, de ese modo el oficialismo pudo aprobarlo









NOTICIA RELACIONADA: Fiesta Violeta en el HCD El vecinalismo no solo habilitó el debate, sino que acompañó con su voto positivo la proyección de recursos y gastos para el año entrante. La oposición peronista, FpV y FR, criticó el giro en la estrategia del espacio conducido por Axel Cantlon. Eran las 19.15 del jueves y el Concejo Deliberante se aprestaba para iniciar su última sesión ordinaria del año con solo 12 concejales. El quórum estaba garantizado, aunque de la manera menos pensada: el tratamiento de los proyectos, incluido el Presupuesto Municipal 2018, era habilitado por los dos ediles de la UV Más Campana, hasta hace días uno de los espacios políticos más críticos de Cambiemos, lo que le valió al oficialismo la aprobación de la proyección de recursos y gastos para el año entrante. El presupuesto de 1.499.101.012 pesos fue aprobado acompañado en su totalidad por Cambiemos y solo objetado en dos artículos por la UV Más Campana; aquellos que, en su visión, le otorgan facultades al intendente que le serían propias al HCD. Fue un debate muy escueto, en donde la decena de ediles oficialista y el dúo vecinalista coincidieron en casi todo. La concejal de Cambiemos Marina Casaretto consideró "razonable" el proyecto y destacó que se trate de un presupuesto "conservador" en "sintonía" con las estimaciones nacionales y provinciales. Asimismo, la edil destacó que la mayoría de los gastos estén destinados "a salud, seguridad y obra para continuar con una gestión de excelencia, que permitió que los vecinos reafirmaran su voto de confianza" en las últimas elecciones. En línea, el concejal de la UV Más Campana Carlos Gómez defendió la posición de su bancada al asegurar que Cambiemos ganó "democráticamente" en los comicios de octubre y que su bloque no quiere ser acusado de "poner palos en la rueda" en la administración municipal. El presupuesto 2018 prevé un nuevo organigrama municipal, con la supresión de la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo –que pasa a formar parte de Gabinete- y la creación de una Secretaría de Descentralización, la cual absorbe competencias hasta ahora en Obras, Planeamiento y Servicios Públicos. Por otra parte, también ayer se votó una ampliación del Presupuesto 2017 de 70 millones de pesos. De acuerdo al concejal Carlos Cazador, obedece al incremento de los ingresos por cobros de EDEN y de la coparticipación provincial. LA OPOSICIÓN DIVIDIDA Los bloques del PJ-FPV y del Frente Renovador, que decidieron no prestarse a la votación de todos los proyectos de ayer con excepción al del canje del Puerto de Frutos (ver pag. 4-5), cuestionaron duramente a la UV Más Campana y su líder político, Axel Cantlon, por lo que consideraron un repentino giro en su estrategia. "Estos proyectos salieron al recinto con el quórum de la UV Más Campana, entonces entendimos correctos que sea la UV Más Campana la que de alguna manera exprese gráficamente este acuerdo que ha arribado con Cambiemos", manifestó la concejal Soledad Calle. La referente peronista lamentó que la postura del vecinalismo haya ido en detrimento de "determinado consenso" que la oposición fue construyendo en los últimos dos años, y dio a entender que el punto de quiebre lo constituyó la disputa por la designación de dos nuevos jueces de Falta. En tanto, Juan Ghione denunció que el tratamiento del Presupuesto y otros proyectos "tiene que ver con haber acordado no solamente las cuestiones de la sesión de hoy sino también cuestiones institucionales del Concejo Deliberante". "No nos cabe ninguna duda", aseveró el edil. Además, Ghione criticó el tratamiento que se le dio a la proyección de ingresos y erogaciones. "Desapareció la Secretaría de Cultura y Educación y no se dijo anda en el salón de sesiones. La verdad que se vino a sesionar sin la lectura del presupuesto del año que viene", sostuvo.

LA SESIÓN COMENZÓ Y SE DESARROLLÓ CON LA PRESENCIA DE CAMBIEMOS Y LA UV CALIXTO DELLEPIANE. EL FRENTE PARA LA VICTORIA Y EL FRENTE RENOVADOR SÓLO PARTICIPARON DEL CANJE POR EL ESTADIO.





EL DEBATE DEL PRESUPUESTO 2018 SÓLO TUVO PRESENTES A CAMBIEMOS Y LA UV CALIXTO DELLEPIANE. EL FPV Y EL FR NO ACOMPAÑARON ESA PARTE DE LA SESIÓN.

Agregué un video a una lista de reproducción de @YouTube https://t.co/tcHDJeMOOR HCD Campana 23 de Noviembre de 2017 — La Autentica Defensa (@LADdigital) 24 de noviembre de 2017

HCD:

Se aprobó el Presupuesto Municipal 2018

La UV Calixto Dellepiane prestó quórum, de ese modo el oficialismo pudo aprobarlo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: