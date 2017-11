Desde las 21 horas se vuelven a enfrentar en Pilar. El ganador se meterá entre los cuatro mejores del Clausura ABZC. Luego de su victoria como local, el Campana Boat Club no pudo liquidar su serie de Cuartos de Final en el segundo juego y, por ello, esta noche volverá a enfrentarse a Peñarol de Pilar a todo o nada. Es que el ganador avanzará a las semifinales del Torneo Clausura de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC), mientras el perdedor quedará eliminado del certamen. El miércoles en Pilar se disputó el segundo encuentro de este playoff. En ese partido, los dirigidos por Gustavo Godoy tuvieron un gran segundo cuarto y así pudieron irse al entretiempo con ventaja de seis puntos (40-34), impulsados por una gran actuación del base Damián Lombardi (autor de 19 puntos en la primera mitad). Sin embargo, el CBC no pudo sostener el ritmo en el segundo tiempo: ya no tuvo aciertos triples y su producción goleadora decayó, al mismo tiempo que Peñarol se encendió desde los 6,75 (convirtió cinco triples en el tercer período) y encontró respuestas importantes en hombres como Nahuel Iturria, Facundo Henriquez y Daniel Castro. Así, el equipo pilarense logró forzar un tercer juego, el cual se disputará esta noche desde las 21 horas. Los Cuartos de Final de este Clausura de la ABZC continuarán el sábado, con la visita de Presidente Derqui (1) a Náutico San Pedro; y seguirán el domingo con Sportivo Escobar (0) recibiendo a Central Buenos Aires (1). En cambio, Náutico Zárate ya liquidó su serie (2-0) ante Atlético Baradero y espera rival en semifinales. SÍNTESIS DEL SEGUNDO JUEGO PEÑAROL (75): Daniel Castro (12), Ezequiel Martínez (8), Nahuel Iturria (15), Leandro Basterrica (14) y Nicolás Martínez (5) (FI) Alejo Calderón (0), Ezequiel Herrera (5), Facundo Henriquez (12), Sergio Sosa (0) y Pablo Díaz (4). DT: Alejandro Angulo. BOAT CLUB (71): Santiago Fernández (17), Damián Lombardi (20), Francisco Irisarri (3), Tomás Irisarri (3) y Leandro Fink (8) (FI) Tomás Basterrica (3), Joaquín Cazurro (9), Gianluca Cinquini (0), Bruno Santini (8). DT: Gustavo Godoy. PARCIALES: 22-16 / 12-24 (34-40) / 22-17 (56-57) / 19-14 (75-71). JUECES: Martín Montaldo y Gustavo Blanco. GIMNASIO: Peñarol de Pilar. SERIE: Igualada 1-1.

NO ALCANZÓ. DAMIÁN LOMBARDI MARCÓ 19 DE SUS 20 PUNTOS EN EL PRIMER TIEMPO.



Básquet:

Boat Club perdió con Peñarol en el segundo juego y define esta noche el pase a semifinales

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: