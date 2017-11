Un libro que hacía falta y suma

Crisis, amor y aprendizaje. Cristina Colombo y Marcela Liceaga presentan el libro "Marcela & Marchu". Será hoy a las 18:30 en la biblioteca municipal Octavio Amadeo. Difícil de catalogar el texto construido a lo largo de los dos últimos años entre Cristina Colombo y Marcela Liceaga. Basado en hechos reales, su nudo es un relato testimonial. Pero también es un texto que se asoma a la investigación, abordando a la discapacidad desde una mirada multidisciplinaria surgida a partir de documentos oficiales y entrevistas a profesionales de la abogacía, pedagogía, pediatría, y neurología, entre otros. En ambos casos, se trata de un libro construido a partir de la generosa apertura que nuestra vecina Marcela Liceaga hizo de su mundo más íntimo y de la cuidada construcción de Cristina Colombo, que trata de dar aliento y respuestas principalmente aquellos quienes transitan una situación límite y que pone a prueba a cualquiera: la discapacidad de un hijo. Más aún, si esa discapacidad no tiene un diagnóstico específico, y potencialmente compromete la sobrevida del bebé recién llegado. Luego de la cesárea, "Marcela se quedó sola y angustiada en su habitación. La enfermera se había llevado a su hija de forma abrupta y hasta sospechosa. Su esposo no llegaba. Los minutos pasaban. Nadie del cuerpo médico se había acercado a darle una explicación de lo sucedido", señala el relato. Así empezó un verdadero y desesperante calvario que, con los años, Marcela y su familia lograron transformar en aprendizaje personal, emocional e incluso espiritual. Entre los agradecimientos del libro, Marcela lo sintetiza en un reglón: "A mi Marchu, sin la cual no hubiera sido nunca la mujer que soy". En "Marcela & Marchu", Cristina Colombo escribe la voz de Marcela desde la empatía, y logra asomarse con éxito al mundo de la discapacidad en estas latitudes subdesarrolladas: Desde la dolorosa naturalización del rechazo al "diferente", hasta el complejo y no siempre presente abordaje institucional, a pesar de la vasta legislación de la que hoy dispone la Argentina al respecto. "Gracias a la resilencia de Marcela y de su familia, hoy Marchu tiene 24 años. Está salva y sana", resume Cristina Colombo.



Un libro que hacía falta y suma

