¿Qué son las aftas bucales?

Al igual que la piel protege al cuerpo del ambiente exterior, la mucosa oral recubre toda la cavidad bucal protegiéndola del daño mecánico, bacterias, virus, hongos y sustancias tóxicas. Además, realiza otras funciones como: controlar y regular el intercambio de fluidos y nutrientes con el entorno exterior, permitir saborear la comida y la bebida (gracias a las papilas gustativas de la lengua), y producir el mucus que lubrica la boca y la saliva (a través de las glándulas salivares). Un afta, úlcera aftosa, úlcera bucal o estomatitis aftosa, llamada comúnmente "llaga", es una interrupción de la continuidad física de esta mucosa oral, es decir, una pérdida de tejido (herida), con su correspondiente funcionalidad. Frecuencia: Las aftas constituyen una de las alteraciones más frecuentes de la cavidad bucal. Aproximadamente, el 20 % de la población sufrirá aftas recurrentes en algún momento de su vida, aunque son más comunes en pre-adolescentes, adolescentes y adultos jóvenes, y tienden a disminuir su incidencia con el paso de los años. Tipos de aftas bucales: Según sus manifestaciones clínicas, localización, forma y tamaño, se pueden diferenciar tres tipos: 1) Aftas menores o "aftas minor": pequeñas úlceras que normalmente se localizan en las zonas blandas de la mucosa bucal. Podemos encontrar entre 1 y 5 lesiones cuyo diámetro no suele superar los 10 mm. Son las más frecuentes (80%) y se suelen curar en 6-14 días sin dejar secuelas. 2) Aftas mayores o "aftas major": suelen aparecer aisladas, generalmente en labios, lengua, faringe, paladar y zona interna de las mejillas. Su tamaño es superior a 10 mm y son más profundas que las aftas menores. Son menos frecuentes (10%) y suelen ser más persistentes, pueden tardar en curarse hasta 6 semanas y a menudo dejan cicatriz. 3) Herpetiforme o "en racimo": normalmente aparecen múltiples lesiones (entre 10 y 100) repartidas por toda la boca, el tamaño no suele superar los 3 mm pero a menudo se unen formando úlceras mayores. Es una forma poco frecuente (10%) Síntomas: Generalmente el primer síntoma es una sensación de hormigueo o ardor. Más adelante puede presentarse una mancha o protuberancia roja y dolorosa que termina en una úlcera abierta cuyo centro es de color blanco o amarillo, normalmente pequeña (menor de 1 cm), pero en ocasiones más grande. Puede cursar como una única lesión o como un grupo de ellas. Los síntomas menos comunes pueden incluir: fiebre, malestar o indisposición general o ganglios linfáticos inflamados. Causas de las aftas bucales: Estrés emocional -Ortodoncia o prótesis dentales -Limpieza dental agresiva -Infecciones -Cambios hormonales Hipersensibilidad a ciertos alimentos: fresas, limón, chocolate, frutos secos… Deficiencias nutricionales: déficit de hierro, ácido fólico, vitaminas del grupo B o falta de oligoelementos como el zinc. Tratamiento de las aftas bucales Farmacológicos: -Anestésicos y analgésicos tópicos: Antimicrobianos: Su principal inconveniente es que a largo plazo producen tinción en los dientes y escuecen si contienen alcohol. Corticoides tópicos: Son agentes eficaces y que se siguen utilizando en la actualidad. No Farmacológicos: Ácido hialurónico: Los productos a base de ácido hialurónico de origen biotecnológico como la gama aftum-aftaspray. Alivian rápidamente el dolor. Favorecen la regeneración tisular y la cicatrización acortando el tiempo de curación. Por su viscosidad y efecto barrera impiden el paso de virus y bacterias hacia la lesión. Fuente Aftum.

¿Qué son las aftas bucales?

