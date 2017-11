La mezcla de sentimientos al perder un ser querido

Los primeros momentos que siguen a la comunicación de la muerte de una persona cercana son los peores, siendo especialmente duros cuando el fallecimiento fue inesperado y por una causa percibida como incontrolable. En ese momento no existen palabras que puedan reconfortar ese dolor, sentimientos como la pena, la incredulidad, el bloqueo emocional, la rabia o la culpa pueden mezclarse de manera cruel. Lo positivo es que sí que existen palabras, o más que palabras la sensación de estar rodeado de personas queridas, que pueden hacer que la persona que ha recibido la noticia avance más rápidamente y con menor tristeza en las etapas del posteriores del duelo. Sentimos pena por la pérdida, por nosotros, por la persona que se ha ido. Es el sentimiento más sobresaliente y resulta y no resulta complicado identificarlo cuando se sufre o lo sufren otros. Otro de los sentimientos habituales es la incredulidad, que puede tener dos orígenes. Por un lado es una manera de defendernos (llamado "negación") para no ver que ello es realmente doloroso. Es probable que nos tomemos ciertos "descansos" en el sufrimiento, queriendo hablar con esa persona llamándola por teléfono o yendo hasta su casa, hasta que nos damos cuenta que eso es imposible. El bloqueo emocional, que también aparece en ocasiones, puede ser otra forma de defensa frente a la invasión de los sentimientos negativos. Igual que ocurre cuando hay un problema de tensión eléctrica, directamente, la luz se corta, para evitar un mal mayor. Otro de los entimientos habituales es la culpa. Esta puede ser más difícil de comprender algunas veces porque podemos saber que no hemos tenido la responsabilidad por la muerte de esa persona, pero aún así, sentimos que hay algo que no hicimos bien (o que directamente no hicimos). Tenemos la sensación de que no pasamos tanto tiempo con él/ella, que no nos dimos cuenta de algunos síntomas con anticipación, que no lo escuchamos, etc. La culpa se relaciona con la necesidad de vivir en un entorno seguro, en el que si hacemos las cosas bien, nos irá mejor. Pero cuando algo trágico sucede, pensamos que es nuestra culpa, que no lo merecemos. En los procesos de duelo otro factor característico es la rabia en particular o la agresividad en general. Siempre son sinónimos de sufrimiento. El cuerpo quiere cambiar algo que no está de la forma que deseamos pero el mecanismo es erróneo. Como la pérdida de un ser querido es algo que no está en nuestras posibilidades modificar, la energía se canaliza para que pueda "salir" de alguna manera, que es la rabia. También puede dirigirse a la persona que fallece, porque nos sentimos solos y abandonados. Es común a su vez ser incapaces de interesarnos o de involucrarnos con lo que sucede a nuestro alrededor, como una consecuencia de los sentimientos descriptos anteriormente; o por el contrario, que nos volquemos en nuestro entorno como una manera de alejarnos de nosotros mismos y de nuestros sentimientos. Estamos bloqueados en lo emocional para protegernos del dolor, la culpa no nos permite dar ningún paso, la tristeza nos paraliza. Todo ello se "mezcla" y no podemos sentir nada bonito como el amor, la felicidad, la comprensión, el perdón, etc. ¿Qué se entiende por "superar un duelo"? -Implica poder recuperar la sensación de que la vida tiene sentido, aunque sea diferente a la de antes, sentir que vale la pena ser vivida, en las mejores condiciones posibles, disfrutando de todo lo que se pueda y con la gente que queremos. Fuente: La Mente es Maravillosa. Yanina Papa.



La mezcla de sentimientos al perder un ser querido

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: