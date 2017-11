Derrame químico en la ex planta de Quipro

Ocurrió ayer tras una rotura en una contención en la empresa que está cerrada hace ya más de un año. Intervinieron el Municipio y el OPDS. No se registraron vecinos afectados. El Municipio y el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) debieron intervenir ante un derrame de productos químicos hacia el exterior de la ex empresa Quipro (ubicada frente a la rotonda de Sívori y Santa María de Oro). La emergencia ocurrió en horas de la tarde de ayer y demandó la presencia de personal de la Subsecretaría de Medio Ambiente –encabezado por su titular, Guillermo de Luca-, Defensa Civil, Bomberos Voluntarios y de la Dirección de Tránsito. Tras recibir una denuncia por fuertes olores, las distintas entidades se acercaron a Sivori 1340 para constatar el derrame del líquido, que quedó vertido a un lado de la calle, por donde no transitan vehículos, es decir que no hubo ningún tipo de contacto con el producto. En un principio, se determinó que se trataba de cloro. Una contención que lo almacenaba se habría roto y dejado escapar fuera del perímetro. Por recomendación del OPDS, en el lugar se procedió a diluir el cloro derramado con agua y luego se limpió la zona con un camión cisterna del Municipio. En tanto, agentes de la Dirección de Tránsito actuaron reorientando el curso de los vehículos a modo de precaución. Defensa Civil y Bomberos Voluntarios reforzaron las acciones preventivas. Quipro cerró sus puertas a mediados de 2016, luego de despedir a sus cuatro últimos trabajadores de convenio adeudándoles varios salarios y no reconociéndoles la indemnización. Esto desató un largo conflicto con el Sindicato Químico, que además en varias oportunidades denunció a los titulares de la empresa por el abandono de sus instalaciones con peligrosas sustancias almacenadas en su interior. De hecho, en noviembre del año pasado, Policía Ambiental y el OPDS habían allanado la empresa, procedimiento en el que se relevaron los productos contenidos y se precintaron tanques y válvulas para evitar su manipulación.

El derrame del líquido quedó vertido a un lado de la calle, por donde no transitan vehículos.





Personal municipal intervino para solucionar rápidamente el inconveniente





De Luca se hizo presente en el lugar para constatar el derrame de cloro





Quipro, ubicada en Sívori y Santa María de Oro, cerró a mediados de 2016, luego de despedir a sus cuatro últimos trabajadores de convenio

Medio Ambiente: Derrame de químicos por una rotura de contención en ex Quipro. trabajó Defe... https://t.co/UEksXAH1it #Alertas — Campana INFO (@CampanaInfo1) 25 de noviembre de 2017 #Dato derrame de quimicos por una rotura de contención en Quipro, trabajó Defensa Civil, Bomberos Voluntarios y Secretaría de Medio Ambiente, con corte de Dirección de Tránsito en rotonda de Sívori y Santa María de Oro. Fue solucionado. pic.twitter.com/rILasKXfoA — (@dantrila) 24 de noviembre de 2017

Derrame químico en la ex planta de Quipro

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: