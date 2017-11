Anoche, en el tercer juego, venció 80-79 a Peñarol con un gran último cuarto y un triple agónico de Santiago Fernández. El Campana Boat Club se metió entre los cuatros mejores del Torneo Clausura de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC). Anoche consiguió el pase a las semifinales tras vencer 80-79 como visitante a Peñarol de Pilar en el tercer juego de la serie. Y fue un partido muy sufrido para los dirigidos por Gustavo Godoy, que llegaron al último cuarto abajo por 12 puntos (69-57). Sin embargo, en los diez minutos finales apretaron la defensa, aprovecharon los errores del local y con el impulso de Francisco Irisarri y Leandro Fink arribaron al cierre con chances. Y cuando quedaban menos de 9 segundos y el marcador decía 79-77 para Peñarol, el equipo de nuestra ciudad repuso en ataque y la bola llegó a manos de Santiago Fernández, quien clavó el triple ganador contra la chicharra para llevar al Campana Boat Club a las semifinales de este certamen. En dicha instancia ya se encontraba Náutico Zárate y todavía restan definirse dos boletos más en las series que se están disputando entre Sportivo Escobar (0) vs Central Buenos Aires (1) y Presidente Derqui (1) vs Náutico San Pedro (0). SÍNTESIS DEL TERCER JUEGO PEÑAROL (79): Daniel Castillo (7), Ezequiel Martínez (10), Nahuel Iturbe (13), Leandro Basterrica (11) y Nicolás Martínez (5) (FI) Alejo Calderón (0), Ezequiel Herrero (15), Facundo Henriquez (6), Sergio Sosa (0), Ivo Centurión (0) y Pablo Díaz (12). DT: Alejandro Angulo. BOAT CLUB (80): Santiago Fernández (19), Damián Lombardi (14), Bruno Santini (11), Tomás Irisarri (4) y Leandro Fink (14) (FI) Francisco Irisarri (11), Joaquín Cazurro (7), Gianluca Cinquini (0) y Santiago Michelotti (0). DT: Gustavo Godoy. PARCIALES: 25-19 / 27-22 (52-41) / 17-16 (69-57) / 10-23 (79-80) JUECES: Martín Montaldo y Santiago Montaldo. GIMNASIO: Peñarol de Pilar.

Un triple de Santiago Fernández contra la chicharra le dio el triunfo al Boat Club.





FESTEJO DE SEMIFINALISTA. LUEGO DEL TRIUNFO, LOS JUGADORES CELEBRARON CON LA FOTO GRUPAL EN PILAR.

#Ahora

??Clausura Primera #ABZC

?? Playoff Cuartos Juego 3

?? Peñarol (79) vs CBC (80)

1Q: 25-19

2Q: 27-22

3Q: 17-16

4Q: 10-23

Triple de Santiago Fernández sobre la chicharra y CBC a la semi!!@LADdigital @ZarateBasquet @5inicial @campanagov @CampaBA @CampanaArg @fmcitycampana1 pic.twitter.com/hWbjkEV8rg — Campana Boat Club (@campanaboatclub) 25 de noviembre de 2017

Básquet:

Boat Club ganó sobre la chicharra y está en las semifinales del Clausura ABZC

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: