El amplio operativo internacional en busca del submarino "ARA San Juan" continuó este viernes, al cumplirse nueve días de su desaparición, sin indicios "fehacientes" sobre el lugar donde podría estar ubicado pese a que se siguen sumando naves y medios a los rastrillajes. "Nos gustaría brindar noticias más precisas pero no se ha podido, con todo el esfuerzo desplegado, detectar a la nave", informó el vocero de la Armada, capitán de navío Enrique Balbi. A la búsqueda se sumó el buque de la Armada brasileña "Felinto Perry" y se espera el arribo de la aeronave de la Marina rusa, "Antonov". REMOVERÍAN A LA CÚPULA. El presidente Mauricio Macri tendría decidido remover a la cúpula naval y también a los jefes de las otras dos Fuerzas Armadas, molesto por el manejo del caso del submarino "ARA San Juan", aunque el vocero de la Armada, Enrique Balbi, afirmó este viernes que no hubo "ninguna vulneración a los protocolos" y que los militares trabajaron "mancomunadamente" con los funcionarios del Ministerio de Defensa. El titular de esa cartera, Oscar Aguad, inició por su parte 40 sumarios administrativos para evaluar el accionar de distintos integrantes de la fuerza conducida por el almirante Marcelo Srur a fin de determinar responsabilidades en el caso.



ARA San Juan: No hallaron aún rastros del submarino

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: