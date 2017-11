En la Argentina ocurre un femicidio cada 34 horas

NOTICIA RELACIONADA: Se conmemora hoy el Día de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. Habrá una intervención artística en la plaza Eduardo Costa Hoy se conmemora el "Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer". Alumnas de Psicopedagogía del Instituto 15 reflexionan sobre una problemática que continúa "invisibilizada". "Proponemos en este día una convocatoria a la reflexión sobre una cuestión inconscientemente naturalizada. La violencia ejercida sobre las mujeres aún hoy en el siglo XXI es invisibilizada por la sociedad patriarcal por la cual vivimos atravesadas", dicen las alumnas del 4to. año de Psicopedagogía del Instituto 15, quienes entre otras materias cursan "Psicoanálisis y Género", cátedra a cargo de la Lic. Mabel Fernández. La reflexión es a cuenta de que hoy 25 de noviembre, se conmemora el "Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer", y agregan: "Como futuras profesionales en el ámbito de la educación y en base a investigaciones que hemos llevado a cabo observamos que esa violencia naturalizada e invisibilizada se representa en la escuela ya que la misma funciona como ente reproductor de los mandatos patriarcales obstaculizando el camino hacia la igualdad de género". "A partir de esta problemática –agregan- no existe otro camino posible que la educación para prevenir ciertas violencias simbólicas que se dan en las instituciones escolares; capacitando tanto a docentes como directivos y alumnos, y trabajando con los niños desde una perspectiva de género". "Sin olvidar que en nuestro país cada 34 horas ocurre un femicidio y que con el correr de los meses éste número continúa aumentando, concluimos que la violencia ejercida sobre las mujeres, en cualquiera de sus formas, ya sea física, verbal, psicológica, económica y en múltiples ámbitos (doméstico, salud, trabajo, etc.) debe ser erradicada. Porque los derechos de las mujeres, son derechos humanos", concluyen y acuerdan Natasha Barja, Belén Berón, Magalí Castó, Lujan Cisneros, Antonella De Vincenzo, Lorena Dorligh, Camila Doti, Micaela García, Alexandra Martínez, Gisela Morison, Micaela Nobrega, Emilia Peila Maria, Aldana Rouller, Laura Solohaga, Macarena Taborda, Dana Theys, Macarena Tognazzolo, Mariela Vargas, Mirna Villalba, Agostina Wuthrich, y Tamara Zurita. TRES HERMANAS El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se conmemora anualmente el 25 de noviembre para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación. La convocatoria fue iniciada por el movimiento feminista latinoamericano en 1981 en conmemoración a la fecha en la que fueron asesinadas, en 1960, las tres hermanas Mirabal (Patria, Minerva y María Teresa, llamadas también Mariposas) en República Dominicana. En 1999 la jornada de reivindicación fue asumida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, invitando a gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales a convocar actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública sobre el problema de la violencia contra la mujer. "Entre las claves para luchar contra la violencia hacia las mujeres y avanzar en la prevención, está la educación y una respuesta adecuada de la justicia que evite la impunidad.? Alcanzar la equidad de género pasa necesariamente por transformar las reglas sociales y los roles que subordinan a la mujer", dijo la brasileña Luiza Carvalho, actual directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe.

"No existe otro camino posible que la educación para prevenir ciertas violencias simbólicas que se dan en las instituciones escolares", señalan las alumnas de Mabel Fernández.

En la Argentina ocurre un femicidio cada 34 horas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: