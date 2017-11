PRUEBAS DE JUVENILES A partir del próximo martes, el Club Villa Dálmine realizará prueba de jugadores para sus divisiones inferiores. La convocatoria es para martes 28, jueves 30, martes 5 de diciembre, jueves 7, martes 12 y jueves 14. Los nacidos en los años 1999, 2000 y 2001 deberán asistir a las 8.30 de la mañana al predio Héctor Fillopski (Ruta 6 y calle Buenos Aires), mientras que los jugadores categoría 2002, 2003 y 2004 deberán concurrir a las 14.30 horas. Para más información, comunicarse vía mail a inferiores@villadalmine.com.ar o por teléfono al (03489) 468531. El entrenador Felipe De la Riva todavía no confirmó al reemplazante de Fernando Alarcón en la zaga central. Marcos Martinich y Marcelo Tinari son las alternativas que ensayó durante la semana. El encuentro se jugará este domingo 20.15 horas. El plantel de Villa Dálmine realizará hoy su último entrenamiento previo al encuentro que disputará mañana domingo frente a Nueva Chicago por la 10ª fecha del campeonato del Nacional B. Ayer, los dirigidos por Felipe De la Riva practicaron en el campo de juego de Mitre y Puccini, donde desarrollaron diferentes ejercicios tácticos (especialmente en el aspecto defensivo) y también realizaron un ensayo futbolístico en el que el director técnico probó diferentes variantes. La principal duda en la formación que presentará mañana el Violeta está en la zaga central por la lesión de Fernando Alarcón. Para completar el partido ante Santamarina, De la Riva eligió pasar a Juan Celaya como primer marcador central y que ingrese Marcos Martinich como segundo. Sin embargo, no está confirmado que el ex Rosario Central sea el titular ante el elenco de Mataderos, dado que ayer el entrenador también ensayó diferentes cuestiones con Marcelo Tinari como "2", respetándole a Juan Celaya su posición original. Después, durante el ensayo, De la Riva también probó a Federico Jourdan y Santiago Giordana como alternativas para la alineación titular que ha utilizado en el arranque de esta temporada. Igualmente, ambos continuarían como suplentes. Entonces, la probable formación de Villa Dálmine para recibir a Nueva Chicago sería: Martín Perafan; Franco Flores, Tinari o Martinich, Juan Celaya, Leandro Sapetti; Renso Pérez, Gonzalo Papa, Nicolás Sánchez, Ramiro López; Pablo Burzio y Jorge Córdoba. El encuentro ante el equipo de Mataderos se disputará mañana desde las 20.15 horas en el estadio de Mitre y Puccini con el arbitraje de Maximiliano Ramírez. COMENZÓ LA 10ª FECHA. Ayer, con dos partidos, se puso en marcha una nueva jornada del Nacional B. Los resultados que se registraron anoche fueron: Independiente Rivadavia 2-0 Ferro Carril Oeste y Sarmiento (J) 0-2 San Martín (T). En tanto, para hoy están programados otros tres encuentros: Los Andes vs Estudiantes (SL) a las 17 horas, Quilmes vs Almagro a las 17.05 con televisación de TyC Sports; y All Boys vs Guillermo Brown a las 21.30 con televisación de TyC Sports.

EN ACCIÓN. SAPETTI Y CISNEROS, DURANTE LA PRÁCTICA DE AYER POR LA MAÑANA.

Villa Dálmine cierra su preparación para recibir mañana a Nueva Chicago

