Publicidad Enfretan a SECLA esta tarde. Un triunfo le garantizará, al menos, el repechaje, pero también podría darles el ascenso a Tercera. La Primera Damas del Campana Boat Club buscará esta tarde el ascenso a la Tercera División de la Federación Metropolitana de Balonmano (FEMEBAL). Será cuando el equipo dirigido por Eduardo Godoy enfrente a SECLA, desde las 18 horas, en un partido que se jugarán en el gimnasio de Juventud Unida (en San Miguel), donde las chicas de nuestra ciudad harán las veces de local, dado que ni el gimnasio del Club Ciudad de Campana ni el CEF de Escobar se encuentran disponibles (sedes que el CBC utiliza habitualmente porque en Primera es obligación jugar bajo techo). SECLA se encuentra en la tercera posición, con un punto de ventaja sobre las chicas de nuestra ciudad, que comparten la cuarta posición junto a San Lorenzo en la tabla general (ascienden las primeras tres). Por esta misma fecha, San Lorenzo tendrá una parada más que difícil frente a La Patriada (líder en el Clausura y en la General). Si las Azulgranas caen y el CBC logra la victoria, las chicas del Boat Club ascienden directamente. Si se da otra combinación de resultados, deberán hacer cuentas y esperar, porque en caso de quedar en la cuarta posición, podrán jugar un partido repechaje por el ascenso a la tercera categoría. POSICIONES: 1) Handball La Patriada, 71 puntos; 2) Club Cultural Guernica, 65 puntos; 3) S.E.C.L.A, 58 puntos; 4) San Lorenzo, 57 puntos; 5) Campana Boat Club, 57 puntos; 6) Villa Calzada, 56 puntos; 7) Banfield B, 53 puntos; 8) Municipalidad de Escobar, 51 puntos; 9) Vélez Sarsfield "B", 50 puntos; 10) All Boys, 42 puntos; 11) Lugano Tennis, 39 puntos; 12) Lamadrid, 37 puntos; 13) Defensores de Moreno, 32 puntos; 14) Escuela Nº 2 de Haedo, 29 puntos.

LOCALES AFUERA. EL PARTIDO SE DISPUTARÁ EN EL GIMNASIO DE JUVENTUD UNIDA. Los Mayores finalizaron terceros Luego de dos derrotas consecutivas (Chacarita y All Boys) que lo bajaron de la lucha por el primer puesto, la Primera División masculina del Campana Boat Club debía cerrar su temporada de la Séptima División de la FEMEBAL enfrentando a Instituto San Pablo Wilde. Sin embargo, este equipo, ubicado en la anteúltima posición, no se presentó a jugar y le cedió los puntos al equipo de Eduardo Godoy. De esta manera, los celestes finalizaron en la tercera posición (de ocho equipos) con 16 puntos, a dos unidades de los punteros All Boys y Municipio de Lomas. Por eso, ahora deben esperar la resolución de la FEMEBAL (Federación Metropolitana de Balonmano) para saber cómo se va a jugar el 2018. Una de las posibilidades es que asciendan los primeros tres a la Sexta División (en esta variante, subiría el CBC). Aunque también podría resolverse que sólo asciendan el primero y el segundo. Y en caso de que no se sumen muchos equipos a la federación para el año próximo, podría darse que los ocho equipos que hoy integran la Séptima categoría jueguen todos en Sexta en 2018. La Federación recién resolvería a fines de febrero, así que los de Campana aún deben esperar para saber cómo será su futuro. En el mismo mes de febrero será cuando el equipo retome los entrenamientos para comenzar la pretemporada. El objetivo del Campana Boat Club será alcanzar la sexta categoría, y si por resolución de FEMEBAL ya consiguen el ascenso, la meta será hacer la mejor campaña posible para engrosar el promedio y mantener la categoría. Los refuerzos del equipo en principio serían tres: Leonel Dente, Pablo Bogado y Gonzalo Cominguez. "Va a estar bueno porque le van a dar una rotación interesante a la primera línea", explicó Luciano Díaz, jugador y capitán de los mayores. POSICIONES 7ª DIVISIÓN: 1) All Boys, 18 puntos; 2) Municipio de Lomas, 18 puntos; 3) Campana Boat Club, 16 puntos; 4) San Telmo B, 15 puntos; 5) Aux. Merlo B 15 puntos; 6) Chacarita Juniors, 12 puntos; 7) Instituto San Pablo, 9 puntos; 8) Wilde San Mauricio, 7 puntos.

Handball:

Las Mayores del Boat Club juegan por el ascenso

