José Abel Perdomo. Foto: Archivo.

Por aquello de que no hay neoliberalismo sin traiciones, no causó demasiada sorpresa que la CGT haya llegado a un acuerdo con el gobierno respecto al proyecto de reforma laboral. La famosa, no precisamente por sus virtudes, burocracia sindical aduce para justificarse que lograron que el retroceso sea menor al pretendido originalmente, argumento que lleva implícito el reconocimiento de que lo acordado significa un retroceso para quienes dicen defender. Se sabe que en cualquier negociación se parte planteando más de lo que se pretende para poder entregar algo y poder llegar así a un acuerdo satisfactorio, en este caso para el gobierno y para los grupos económicos a los que favorece permanentemente. Algunos de los pretendidos logros de la cúpula de la CGT ha sido el sacar del proyecto de ley cuestiones verdaderamente escandalosas y habilitar la posibilidad que dichas cuestiones puedan ser convalidadas en paritarias y que el gobierno aceptó teniendo en cuenta lo conseguido el Vaca Muerta y Tierra del Fuego con el aval de la propia CGT. Lo que sí llamó la atención de muchos por su enorme valor simbólico, es que la reunión que desembocó en el acuerdo se haya llevado a cabo en la Sociedad Rural entidad prototípica de la explotación de sus trabajadores, muchas veces en condiciones cercanas a la esclavitud, tal como fue denunciado por dos trabajadores del presidente de esa entidad y hoy Ministro de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere. Este accionar del actual triunvirato que conduce la CGT unificada está en línea con su permanente renuencia a confrontar con el gobierno y es posible que sus integrantes quieran ocupar el lugar que desempeñó hasta su muerte hace pocos meses Gerónimo "Momo" Venegas como favorito del rey Mauricio. Es bueno recordar que el "Momo" Venegas era Secretario General del UATRE, el gremio de los peones rurales e infaltable integrante del palco junto a Etchevehere en las inauguraciones de las exposiciones ganaderas en la Sociedad Rural. Acordémonos también que a poco de la muerte del "Mono" su hija María Eva denunciaba a los medios que los testaferros se habían quedado con la fortuna de su padre. Los trabajadores pueden legítimamente exclamar "¿Tú también, Bruto?", que tal cómo escribió William Shakespeare en su famosa obra teatral, fueron las últimas palabras de Julio César cuando vio entre sus asesinos a quién consideraba como un hijo. Notemos que ni las dos CTA ni un importante número de gremios comparten este maridaje y se proponen luchar contra todo retroceso en los derechos de los trabajadores.

Traiciones

Por José Abel Perdomo

