Por la última fecha de la Reubicación "E-F", cayó 2-0 ante CUBA "B". La Sexta y Séptima ganaron sus zonas y jugarán playoffs. Finalizó el año de competencias para el equipo de Primera División femenino de Hóckey sobre Césped del Campana Boat Club. Y el cierre fue con una derrota 2-0 como local ante Club Universitario de Buenos Aires "B". El resultado no modificó el desenlace de la temporada: ya desde la fecha pasada, las chicas del club de la ribera sabían que habían perdido la categoría y que el año próximo volverán a jugar en la Primera F del Torneo Metropolitano. Los resultados de la 11ª y última fecha de la Zona 2 de la Reubicación "E-F" fueron: Santa Bárbara ´´D´´ 0-1 Los Andes; San Isidro Club ´´C´´ 4-0 Pucará ´´C´´; Liceo Naval ´´B´´ 2-0 Belgrano Day School; Pueyrredón 5-0 Belgrano Athletic Club ´´C´´; y San Cirano ´´B´´ 1-1 Almafuerte. El ganador de esta Zona 2 "E-F" fue Liceo Naval "B" con 25 puntos (8 victorias, un empate y 2 derrotas), que ahora jugará playoffs con los primeros de las otras tres zonas de esta Reubicación: Arquitectura "C", Ciudad "D", y Lomas "C". En tanto, el Campana Boat Club cerró el torneo en la 11ª y anteúltima posición con 9 puntos (2 triunfos, 3 empates y 6 derrotas) y con una diferencia de gol de -6. DIVISIONES INFERIORES Los resultados de la última fecha del torneo de las divisiones inferiores frente a CUBA "B" fueron: -Intermedia: derrota 5-0. -Quinta División: victoria 9-0. -Sexta División: victoria 2-1. -Séptima División: victoria 2-1. -Octava División: victoria 2-0. -Novena División: victoria 3-0. La gran noticia para el hockey del CBC es que las categorías sexta y séptima ganaron sus zonas y jugarán los playoffs en búsqueda del título. Ambas categorías terminaron el torneo invictas y en ambos casos tuvieron a Almafuerte como escolta. La Sexta jugó 11 encuentros: ganó 8 y empató 3 (27 puntos sobre 33), por lo que tuvo una efectividad del 82%. Además, hizo el doble de goles de los que recibió (28 contra 14), de los cuales 9 fueron anotados por Lucía Gelosi, que quedó como segunda máxima goleadora del torneo. En esta División, los ganadores de las zonas fueron CBC, San Lorenzo "B", Hacoaj "B", Quilmes "C", Dep. Santa Bárbara, Santa Angela, Almirante Brown y Huracán. El Boat enfrentará hoy como local a San Lorenzo con el objetivo de pasar a semifinales. La Séptima, por su parte, consiguió la asombrosa marca de 31 puntos sobre 33 posibles tras haber ganado 10 de los 11 encuentros (apenas un empate). La diferencia de gol fue gigante: 49 goles convertidos (casi 4 y medio por encuentro) contra 6 en contra. María del Pilar González, con 10, fue la máxima artillera del equipo y la tercera del campeonato. Las primeras de las zonas resultaron CBC, Hacoaj "B", San Luis, San Lorenzo "B", Ferrocarril Oeste, Santa Angela, Huracán y Olivos "C". Las chicas del Boat Club enfrentarán a San Lorenzo por el pase a semifinales.

A PLAYOFFS. LA SEXTA Y SÉPTIMA JUGARÁN POR EL TÍTULO DE SUS DIVISIONES.

Hóckey sobre Césped:

La Primera Damas del CBC cerró la temporada con una derrota

