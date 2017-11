Esta noche se celebra el 24º Aniversario del Ballet Eluney

Hoy sábado a las 21 horas en el Club Estrella del Este (Sivori 183) se realizará la fiesta por el 24º aniversario del Ballet Eluney. El encuentro es de entrada libre y gratuita y cuenta con el auspicio de la Municipalidad de Campana, a través de la Secretaría de Cultura Educación y Turismo.

El Ballet Eluney presentará varios cuadros coreográficos que han sido premiados en los certámenes competitivos de los que ha participado. Lo mismo acontecerá con las parejas y solistas de todas las categorías (Infantil - Juvenil - Mayor - Adultos).

Estarán acompañando los grupos folklóricos "Sembrando Coplas", "La Mezclura", de Alma Salteña, y Daniel Chessini; y los grupos de danzas "Rakassa", "Peña Emanuel" y "Herencia de mi Patria".

Durante la velada se realizarán los sorteos de los premios de la rifa anual del Ballet como así también a través de Pedraza Viajes y Turismo y de su representante zonal Mabel Blanco se sorteará un viaje a la Costa Atlántica y a la Estancia Las Margaritas, además de otros importantes premios.

"La mayoría de los vecinos saben el accionar del Ballet Eluney, el cual siempre está colaborando con otras entidades de nuestra ciudad y de la zona. Asímismo es el único grupo que a pesar de ser privado, a sus bailarines no se les cobra cuota, no abonan el vestuario, calzados, accesorios. Todos los gastos de viajes y estadías corren por cuenta de la entidad. Esto se logra gracias a la gente que colabora asistiendo a tantos eventos que se organizan ya sean peñas, cenas, entretenimientos familiares, venta de empanadas, bonos contribuciones, y a empresas tales como Tecnoclima, Surrey, Pedraza Viajes, comercios, Municipalidad de Campana, Club Estrella del Este, Sindicatos Petroleros, Camioneros y Municipales, medios de comunicación. El apoyo de Sebastián Abella, que siempre colaboró desde su comercio de motos y ahora como Intendente, a Ruli Galarza, ALFA sonido, artistas, y por sobre todo a los amigos que siempre están, como lo hacen aquellos ex bailarines que llevan en su corazón la palabra Eluney", remarcaron desde el Ballet.