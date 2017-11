Con la presencia de especialistas, se dictará en nuestra ciudad el curso ”Serpientes-Con-Ciencia”

Es organizado por el grupo "Yo No Mato Serpientes". La capacitación estará a cargo de dos referentes nacionales: Daniel Hermann, biólogo responsable del Serpentario "Inst. Dr. Carlos Malbrán" y Luis Acosta, biólogo y doctor en neurociencias. "Yo No Mato Serpientes" es un grupo de trabajo cuyos objetivos se basan en "concientizar y actuar proactiva y reactivamente en el respeto hacia las serpientes, como así también a todos los seres que forman parte de la biodiversidad y del ecosistema social". Atento al principio de aprender y compartir el conocimiento desde un enfoque científico, la institución ha organizado el curso "Serpientes Con-Ciencia". Se dictará el próximo sábado 2 de diciembre de 9 a 17 horas en el Salón de Bomberos Voluntarios de Campana. La jornada contará en primer término con la exposición del Dr Luis Acosta, biólogo y doctor en neurociencias, sobre "Respuestas Fisiológicas al Miedo", que abarcará temas como: Bases neurofisiológicas del miedo; Condicionamiento asociativo; Regulación hormonal del estrés; y Respuestas comportamentales. En tanto, el Lic. Daniel Hermann, biólogo y responsable del serpentario "Instituto Carlos Malbrán" expondrá sobre "Serpientes de Argentina", con el siguiente temario: Introducción a la vida de los reptiles; Anatomía, biología y evolución de las serpientes; Reconocimiento de las serpientes de Argentina. Hermann también brindará la charla "Accidentes Ofídicos: prevención y primeros auxilios", que tratará puntos como la prevención de accidentes ofídicos; primeros auxilios del accidente ofídico; elaboración de sueros antiofídicos; y centros antiofídicos de Argentina "La propuesta fue pensada para personas que circunstancialmente puedan tener contacto con serpientes en sus entornos laborales o viviendas, rescatistas, fuerzas de seguridad que deban interactuar con fauna silvestre, y profesionales de la salud humana o animal interesados en el tema", explicaron desde Yo No Mato Serpientes. "También habrá espacio para conocer medidas de prevención destinadas a quienes realicen actividades deportivas o recreativas al aire libre en zonas de posibles avistajes de ofidios (deportes náuticos, running, caminatas, fotografía en la Naturaleza, observación de aves, etc.). El programa considera aprendizajes teóricos, demostración de manejo seguro de serpientes, desayuno, almuerzo y merienda", agregaron. Desde Yo No Mato Serpientes aclararon que con el costo del curso se solventan los gastos de mantenimiento de instalaciones, alimentación y salud de los animales que son rescatados y permanecen en cuarentena hasta su liberación. "Asimismo, considerando cada situación, se ha implementado un sistema de becas y medias becas para estudiantes afines, organizaciones relacionadas con la seguridad y protección del ambiente / biodiversidad, rescatistas independientes, y otros", explicaron. Para más información e inscripciones: consultar al correo yonomatoserpientes@yahoo.com o a través de la fanpage de Facebook: Yo NO MATO Serpientes - Campana

Con la presencia de especialistas, se dictará en nuestra ciudad el curso ”Serpientes-Con-Ciencia”

