Está abierta la inscripción para la clase que brindará el fotógrafo Marcos López en el Auditorio de Tenaris

La actividad, gratuita, será el viernes a las 18 horas. El reconocido artista expondrá su obra y compartirá técnicas de trabajo. El próximo viernes 1 de diciembre a las 18 horas en el Auditorio de Tenaris, el reconocido fotógrafo y artista plástico Marcos López brindará una clase abierta al público en la expondrá modos de trabajo, repasará su obra y reflexionará sobre la fotografía del siglo XXI. La López Master Class pretende ser en sí misma un ejercicio artístico, con el público teniendo una activa participación. "Considero curativo detenerse en la poética de lo cotidiano, la mirada. Si vos vas caminando y te detenés a mirar una florcita y te acercás a tomarle una foto, ese gesto es único e irrepetible. A eso puedo alentar a los espectadores: a la creatividad en el hecho mismo de vivir y en tomar la vida como un descubrir de gestos poéticos", adelantó el fotógrafo. López Master Class será una chance para descubrir diferentes maneras de producir imágenes. Además, se compartirán distintos fragmentos de lo que el fotógrafo llama "nuevas narrativas", experiencias audiovisuales a la mano de cualquier heavy user del celular. "Yo también me considero aprisionado por las redes sociales, pero trato de usar a Facebook e Instagram como generadoras de contenidos", afirmó. El evento está "especialmente convocado para un público no específico. Pueden venir desde estudiantes de arte y fotografía a gente de otros ámbitos. Me interesa hablar para un público en general, no es nada hermético. Y me gusta también que sea en el Auditorio de esta empresa por esa cosa que ha desarrollado desde siempre que es el diálogo con la comunidad", comentó. El gerente de Desarrollo Social de Tenaris, Luis Grieco, destacó la propuesta de López: "No todos los días tenemos la visita de un artista de este calibre en nuestra ciudad". "Es una cita ideal no solo para conocer los secretos detrás de su obra, sino para contagiarnos un poco de su inspiración y poder producir mejores imágenes", afirmó. La actividad es gratuita, pero tiene cupos limitados. Para inscribirse, ingresar a https://lopezmaster class.event brite.com.ar. Más información en Facebook "SinCostura". Sobre el artista. Nacido en Santa Fe, Marcos López comenzó a tomar fotografías en 1978. En 1984 participó en la creación del grupo Núcleo de Autores Fotográficos, que generó un ámbito para la discusión, la crítica y la investigación de la fotografía. Trabajó en Buenos Aires como realizador de documentales y en varios largometrajes como asistente de iluminación y fotógrafo de filmación. Entre sus libros se destacan "Retratos" (1993) reeditado en 2006 de Editorial La Azotea, "Pop Latino" (2000) y "Pop Latino Plus" (2007) de La Marca Editora, "Sub-realismo Criollo" (2003) editado por la Universidad de Salamanca, "El Jugador" (2007) que integra la colección de Fotógrafos Argentinos, "Marcos López, Fotografías 1978-2010" (2010) de Ediciones Lariviere y "Marcos López", Editorial La Fábrica, serie de Fotógrafos Latinoamericanos. Su obra es exhibida regularmente en las principales Ferias de Arte Contemporáneo (Chicago, Art Basel Miami, Paris Photo, ArteBA, Feria MACO de México, FIA de Caracas y ARCO de Madrid). Actualmente trabaja en su estudio de la calle Finochietto, en Barracas, Buenos Aires.

Está abierta la inscripción para la clase que brindará el fotógrafo Marcos López en el Auditorio de Tenaris

