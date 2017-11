La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 26/nov/2017 Nacional B:

Villa Dálmine recibe esta noche a Nueva Chicago con la idea de volver a la senda positiva











Publicidad Juegan desde las 20.15 horas en el estadio de Mitre y Puccini. Marcelo Tinari o Marcos Martinich es la duda en zaga central. En el cierre de una semana histórica para el club por la obtención de los terrenos del estadio, Villa Dálmine estará recibiendo esta noche a Nueva Chicago justamente en Mitre y Puccini. El partido, correspondiente a la 10ª fecha del campeonato del Nacional B, se jugará desde las 20.15 horas con el arbitraje de Maximiliano Ramírez y con televisación de DirecTV Sports. Para este encuentro (y para lo que resta de la temporada), Felipe De la Riva no podrá contar con Fernando Alarcón, quien sufrió la ruptura de los ligamentos cruzados de su rodilla derecha frente a Santamarina de Tandil. Para reemplazarlo, el entrenador probó dos alternativas durante la semana: Marcelo Tinari (manteniendo a Juan Celaya como segundo marcador central) y Marcos Martinich (pasando "Cachi" a jugar como primer central). Ése sería el único cambio que realizaría el uruguayo de cara a este choque con Nueva Chicago, buscando recuperarse de la derrota frente a Santamarina en Tandil. Entonces, la probable formación de Villa Dálmine sería: Martín Perafan; Franco Flores, Tinari o Martinich, Juan Celaya, Leandro Sapetti; Renso Pérez, Gonzalo Papa, Nicolás Sánchez, Ramiro López; Pablo Burzio y Jorge Córdoba. Además, anoche quedaron concentrados Sebastián Blázquez, Marcos Martinich, Federico Recalde, Horacio Falcón, Federico Jourdan, Favio Durán y Santiago Giordana. Hasta el momento, el Violeta acumula 16 puntos en ocho presentaciones, producto de cinco victorias, un empate y dos derrotas. Cuatro de esos triunfos han sido en Campana, donde los dirigidos por De la Riva se han mostrado muy sólidos en este arranque de campeonato: cuatro victorias en cuatro presentaciones, con ocho goles a favor y solamente uno en contra. Por su parte, Nueva Chicago llegará a nuestra ciudad en medio de un proceso eleccionario (hoy se vota en el club de Mataderos) y sin regularidad en el plano futbolístico. Es que el equipo conducido por Facundo Argüello ha cosechado 11 puntos en nueve partidos (2-5-2) y sólo ha convertido siete goles (y recibió nueve). Una producción escueta para las aspiraciones históricas del Torito. Por eso, el ex DT Violeta es objeto de muchas críticas en Mataderos y está en duda su continuidad, especialmente por la mala racha que está atravesando Nueva Chicago, que acumula cinco encuentros sin triunfos, con cuatro empates y la derrota de la fecha pasada frente a Sarmiento de Junín en condición de local. La alineación del Torito no está confirmada, pero sería con Leandro Requena; Gonzalo Vivas, Alan Brondino, Adrián González, Juan Cruz Monteagudo; Federico Fattori, Matías Vera; Franco Quiroga o Gabriel Ávalos, Christian Gómez, Alexis Vázquez; y Lucas Baldunciel.

DUEÑO DE CASA. VILLA DÁLMINE BUSCARÁ SU QUINTA VICTORIA CONSECUTIVA COMO LOCAL EN ESTE CAMPEONATO. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 37. En 36 partidos, Villa Dálmine ganó 7 veces, Nueva Chicago logró 15 victorias y empataron en 14 ocasiones. El Violeta convirtió 37 goles, mientras que el Torito marcó 51. COMO LOCAL VILLA DALMINE. Jugaron 18 veces: Villa Dálmine ganó 3 juegos ( 20 goles) y Chicago ganó 4 partidos (24 goles). Empataron 11 veces. COMO LOCAL NUEVA CHICAGO. Jugaron 18 veces: Nueva Chicago ganó 11 encuentros (27 goles) y Villa Dálmine ganó 4 (17 goles). Igualaron 3 partidos. EL ULTIMO ENCUENTRO LOCAL. Fue el sábado 15 de abril de 2017 por la 27ª fecha de la B Nacional 2016/17: VILLA DALMINE 2 - NUEVA CHICAGO 3. Goles de Juan Manuel Mazzocchi y Nicolás Ayr en contra para el conjunto Violeta; y de Christian Gómez (2) y Facundo Pumpido para que el Torito diera vuelta el partido en Campana. EL ULTIMO ENCUENTRO VISITANTE. El martes 25 de octubre de 2016, por la 4ª fecha de la B Nacional 2016/17: NUEVA CHICAGO 3 - VILLA DALMINE 1. Goles de Marcelo Cardozo, Luciano Nequecaur y Marcos Aguirre para el elenco de Mataderos. Norberto Palmieri en contra, el descuento del conjunto Campanense. APOSTILLAS: Villa Dálmine lleva 10 partidos sin ganar frente a Nueva Chicago, con 4 empates y 6 derrotas, las últimas 4 de manera consecutiva. Como local, 7 encuentros sin triunfos, con 5 empates y 2 derrotas. La última victoria en Campana data del sábado 4 de mayo de 1985, por la 10ª fecha del campeonato de Primera B: fue 3 a 1, con goles de Francisco Ramón Portillo y Germán Panichelli (2). MAXIMOS GOLEADORES DE VILLA DALMINE: Miguel Ernesto Benítez (3), Juan Alberto Martínez (3), Juan Carlos Domínguez (2), Pedro Rodolfo Bases (2), Rubén Angel Tamagni (2), Germán Antonio Panichelli (2) y Renso Pérez (2). MAXIMOS GOLEADORES DE NUEVA CHICAGO: Christian Gustavo Gómez (4), Rubén Carlos Koroch (2), Raúl Ricardo Noguera (2), Jorge Osvaldo Pérez (2), Eusebio Gómez Velázquez (2), Luis Angel Armani (2), Mario Sebastián Franceschini (2), Gustavo González (2), Maximiliano Brito (2). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL TRIUNFO LOCAL DE 1978 Se produjo el sábado 5 de agosto, por la 22ª fecha del campeonato de Primera B: VILLA DALMINE 3 - NUEVA CHICAGO 1 VILLA DALMINE: Hugo Alberto Zitta; Nelson H. Córdoba (Hugo Oscar Arias), Eduardo Luis Quinteros, Mario Ramón Contte y Luis Tomás Redondo; Oscar Bautista Cassinerio, Carlos Alberto Vázquez y Juan Alberto Martínez; Miguel Ernesto Benítez, Pedro Rodolfo Bases y Walter Eugenio Mirabelli (Francisco Ramón Portillo). DT: Roberto Rolando. SUPLENTES: Hugo Mario Cefo, José Luis Schaer y, José Alberto Barreto. NUEVA CHICAGO: Eliseo Jorge Petrocelli; Hugo Alberto Rattalino, Manuel Ricardo De Freitas, José Manuel Oscar Vázquez y Ricardo Alberto Comerci; Oscar Eduardo Loyarte, Miguel Ángel Mazzeo (Omar E. Tidele) y Oscar Alfredo Avilés; Pedro Roberto Hermosilla Flores (Heriberto Segundo González), Miguel Ángel Luna y Roque Erba. DT: Marcos Conigliaro. SUPLENTES: Hugo Mario Cefo, José Luis Schaer y, José Alberto Barreto. GOLES: PT 44m Benítez (VD). ST 23m y 25m Martínez (VD); y 42m De Freitas (NCH) EXPULSADO: ST 19m José Vázquez (NCH) CANCHA: Villa Dálmine. ARBITRO: Armando Sobrino. Nota: los jugadores Eusebio Gómez (durante 1984-1985) y Roque Erba (1987-1988) jugaron en Villa Dálmine.

Nacional B:

Villa Dálmine recibe esta noche a Nueva Chicago con la idea de volver a la senda positiva

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: