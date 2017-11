La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 26/nov/2017 Aprueban contrato con una consultora para ”el fortalecimiento” de la recaudación municipal







Lo hizo el HCD con los votos de la bancada de Cambiemos. La UV Más Campana aseguró que se trata de la "GMS de esta gestión", aunque en principio habría importantes diferencias en la modalidad de su contrato. En la última sesión ordinaria del año del HCD, el concejal de Cambiemos Carlos Cazador tuvo que salir a explicar la modalidad de contrato de la empresa Plusbyte S.R.L., que ganó una licitación para "el fortalecimiento" de la recaudación pública, luego de que la UV Más Campana asegurara que se trataba de la "GMS de esta gestión". La acusación la esgrimió el concejal Carlos Gómez a la hora de fundamentar porqué su bloque –el único de la oposición presente hasta que se votó el canje del Puerto de Frutos- no iba a acompañar la iniciativa. Gómez ya había mostrado su rechazo con anterioridad al no firmar el dictamen de la comisión de Presupuesto, Hacienda y Desarrollo Económico que le dio despacho. En su alocución, el edil disidente hizo alusión a la consultora GMS, que se llevó millones de pesos durante la administración Giroldi y que, de acuerdo a la oposición de ese entonces, no contribuyó en nada a engrosar las arcas municipales. Pero a diferencia de GMS, el texto del proyecto que convalidó la licitación específica las tres tasas concretas sobre las que se ocupar Plusbyte S.R.L.: los derechos de publicidad y propaganda, los de ocupación de espacio público y por el emplazamiento de estructuras, soportes de antenas y equipos complementarios para sistemas de comunicaciones. Varias de esas tasas habían sido creadas o reconvertidas el año pasado, cuando se discutió la primera modificación a las ordenanzas Fiscal e Impositiva remitida al Concejo Deliberante por el gobierno de Abella. "Creemos que el trabajo ese lo pueden hacer empleados municipales, por eso nosotros este proyecto no lo vamos a acompañar", sostuvo Gómez. Cazador, no obstante, consideró de "muy técnico" el trabajo de identificar cuáles contribuyentes deben pagar esas tasas, siendo "imposible" su realización por parte de personal municipal. "Ejemplo: han proliferado en la ciudad de Campana, hasta sin autorización y sin permiso, antenas para la telefonía, para las telecomunicaciones, para la radiofrecuencia. Es hora que alguien los vaya a ver (a sus dueños) y que les empiece a cobrar las tasas que les correspondan", manifestó el edil oficialista. "Cada día hay más espacios públicos utilizados para el beneficio de algunos comerciantes", añadió, en referencia a la tasa por publicidad y propaganda. Paralelamente, marcó otra sustancial diferencia con el contrato que beneficiaba a GMS: esta licitación se adjudicó bajo la modalidad de riesgo empresario, por lo que Plusbyte S.R.L. "va a cobrar sobre la base de lo que vaya a encontrar en ese lugar". "No hay que confundir a la gente", pidió Cazador. No es la primera vez que se genera polémica alrededor de consultoras contratadas por el Municipio, en particular por la Secretaría de Hacienda. El año pasado el estudio Massad y Asociados estuvo en la mira de la oposición durante el paso de las Fiscal e Impositiva por las comisiones del HCD. En esa oportunidad las bancadas disidentes expresaron un profundo malestar, que ahondó aún más las diferencias con el gobierno alrededor de las normativas, que finalmente fueron aprobadas por los Mayores Contribuyentes.

Cambiemos votó afirmativamente la contratación de la consultora





“No hay que confundir a la gente", pidió Cazador





“..este trabajo lo pueden hacer empleados municipales", sostuvo el concejal Carlos Gómez



Aprueban contrato con una consultora para ”el fortalecimiento” de la recaudación municipal

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: