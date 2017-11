La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 26/nov/2017 Prefectura habría dado muerte a un miembro de la comunidad Mapuche







El episodio tuvo lugar ayer en Villa Mascardi, Río Negro. Otros dos fueron heridos también con balas de plomo. Un miembro de la comunidad mapuche murió baleado en lo que habría sido un enfrentamiento con Prefectura en las cercanías del predio que había sido desalojado el jueves pasado en Villa Mascardi, provincia de Río Negro. La Red de Apoyo a Comunidades en Conflicto (MAP), organización que nuclea a grupos mapuches; denunció a través de redes sociales que tres miembros del desalojado Lof Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi fueron heridos de bala; de los cuales uno habría fallecido. Los efectivos rastrillaban el lugar en búsqueda de prófugos de esa comunidad y a su vez permanecían apostados en el predio perteneciente a Parques Nacionales desde el jueves pasado, cuando desalojaron a los mapuches por orden del juez federal Gustavo Villanueva. Los mapuches, que no fueron identificados, habrían sido heridos en el abdomen y en un hombro; en el caso del tercer hombre, no se especificó el tipo de lesión, según el comunicado de la MAP. De acuerdo con fuentes de las fuerzas de seguridad, hubo un intercambio de disparos de ambos bandos, luego que una decena de miembros de la comunidad Mapuche se enfrentaran a las fuerzas de seguridad que, apostadas en el predio para asegurar la zona, rastrillaban el enclave, ubicado a unos 35 km de Bariloche. Fuentes policiales señalaron que el enfrentamiento tuvo lugar en lo alto de una montaña, en una construcción que no había sido detectada y que guarecía a un número no determinado de mapuches armados, que lanzaban piedras. "Primero hubo piedrazos y luego se suscitó un tiroteo entre las fuerzas de seguridad y los mapuches", indicaron los voceros. El incidente ocurre el mismo día en que, en 25 de Mayo, se celebra el velorio de Santiago Maldonado.



Prefectura habría dado muerte a un miembro de la comunidad Mapuche

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: