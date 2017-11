Alejandra Dip

Mano manifestación, poder creativo a través de las manos, autorrealización, motivación, caricia, sanación, acción, logros. MANO, energía de sanación vibrando en nuestro interior, en nuestra autoestima. Kin Mano 5, la guía el Águila, que nos ayuda a poder vernos desde lo alto, a salirnos de nosotros mismos y poder encontrar valor viéndonos con una mirada amplificada. Cambiando la forma de vernos. La Mano nos va a ayudar a sanar esos miedos que reconocemos en la trecena de la Noche, que no nos permiten avanzar y que muchas veces hasta nos paralizan. La Mano es una caricia al alma. Sello de sanadores, médicos, chamanes, artesanos, también es un día para hacer cosas con las manos, donde las manos sean protagonistas es una forma de catarsis, de sanación. Excelente día para hacerse estudios médicos de todo tipo o intervenciones quirúrgicas, porque la energía favorece para que todo salga muy bien. Muy buena esta energía para dar o recibir REIKI, masajes, una caricia, un abrazo. Pero la Mano también es muy exigente, así que poder bajar el nivel de exigencia con nosotros mismos y con el entorno es "LA TAREA". La MANO te acaricia o te da un cachetazo,¡OJO CON ESO! Estar en eje, en equilibrio, armónicos, es la manera para que esta energía se canalice en forma positiva. Día donde los procesos de sanación físicos, mentales y espirituales están acelerados, potenciados, energía que permite que los pensamientos fluyan sin que nos obsesionemos. Nos predispone hoy a estar prácticos, concretos, trabajadores, habilidosos, y hacer cosas que nos apasione. Evitar ponerse mandones, maleducados, irrespetuosos, exigentes a full, Castigadores. (ni castigar, ni castigarnos), autoritarios. Seamos las manos que acaricien al mundo para que sanemos junto con él. IN LAK ECH -HALA KEN Los Mayas expresaban ese concepto de unidad en su saludo diario, IN LAK´ECH, que significa "Yo soy otro tu," al que contestaban HALA KEN, que significa, "Tu eres otro yo", manifestando así la conexión que existe entre cada uno de nosotros. FELIZ DOMINGO PARA TODOS! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar https://t.co/DVnmClT4Y1 — alejandra dip (@turcadip) 26 de noviembre de 2017

Calendario Maya - Año Semilla 12:

Mano 5 - Energía del Domingo 26/11/2017 - Trecena de la Noche

Por Alejandra Dip

