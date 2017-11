El Municipio lanzó una campaña pública basada en el amor y el respeto

Ideada por la Secretaria de Comunicación e impulsada por la Jefatura de Gabinete, se trata de un mensaje positivo basado en el respeto a la vida. "En una fecha tan especial como la de hoy, reafirmamos nuestro compromiso por una sociedad más igualitaria y libre de violencia", expresó Mariela Schvartz. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, la Jefatura de Gabinete del Municipio organizo una serie de actividades que incluyeron una campaña comunicacional en la vía publica que pone el enfasis en el amor y el respeto. "El amor hace bien. Quien ama no maltrata" y "Amar. Respetar. Vivir… Una vida libre de violencia" fueron los mensajes elegidos para difundir, con una mirada basada en el respeto a la vida y la importancia del auto cuidado, la existencia de una línea de asistencia gratuita - disponible las 24 horas los 365 días del año- para toda aquella persona que atraviesa una situación de violencia de genero. "En una fecha tan especial como la de hoy, desde el Municipio reafirmamos nuestro compromiso por una sociedad más igualitaria y libre de violencia", expresó la jefa de Gabinete, Mariela Schvartz. "Estamos convencidos de que el amor, el respeto por el otro y los valores positivos se transmiten. Por eso este sábado volvimos a decir No a la violencia de género, a través de la campaña de concientización 25N", remarcó la funcionaria. Y aseguró ademas que "venimos trabajando fuertemente desde el primer día de nuestra gestión para erradicar la violencia contra la mujer en la ciudad." A la inauguración del Hogar de Protección y la Red Integral de Asistencia (RIA), recientemente se sumaron los canales de comunicación Alerta Campana - una app que cuenta con un botón especial para dar aviso de estos casos- y la línea de asistencia 0800 122 VIDA (8432). "Logramos que en nuestra ciudad los casos de violencia y las denuncias disminuyan, y esto se debe a todas estas acciones y a que hoy la mujer se encuentra asistida por un equipo interdisciplinario conformado por psicólogos, asistentes sociales y abogados que trabajan de conjuntamente con la Fiscalía", comentó días atrás la funcionaria. #Ahora SI al AMOR, NO a la violencia en la Plaza Eduardo Costa #DiaInternacionalContraViolenciadeGenero @campanagov @IvanGGomezok @veronicalamas pic.twitter.com/zPTHZmJH8q — Mariela Schvartz (@MarieSchvartz) 25 de noviembre de 2017 #SiHayAmorNoHayViolencia #DiaInternacionalDeLaEliminaciónDeLaViolenciaContraLaMujer @campanagov @MarieSchvartz @CampanaJoven @veronicalamas pic.twitter.com/UP0coZMw4h — Jessica Taubas (@jessicataubas) 25 de noviembre de 2017 #Ahora actividades en la plaza Eduardo Costa en el marco del Día de la Violencia contra la mujer. En breves música y show de Hernán Casanova?????? #25N pic.twitter.com/Qd77JUV28T — Magui Felizia (@mawifelizia) 25 de noviembre de 2017

El Municipio lanzó una campaña pública basada en el amor y el respeto

