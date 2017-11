La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 26/nov/2017 ”Logramos alcanzar el acuerdo más justo posible para todos”







El Presidente del Bloque de Concejales del FpV, Luis Chesini, valoró la aprobación del proyecto que posibilitó al Club Villa Dálmine acceder a la titularidad de su cancha y subrayó los aportes realizados por el justicialismo al proyecto original, que además contemplaron mayores recursos para la Ciudad y la generación de nuevos puestos de empleo genuinos. Tras la aprobación del canje de tierras entre el Municipio y Tenaris, por los predios del Puerto de Frutos y el Estadio de Villa Dálmine, y que posibilitará a éste club hacerse definitivamente de las tierras de Av. Mitre y Puccini, el titular del bloque justicialista, Luis Chesini, ponderó el acuerdo como "el más justo posible para todos". En este sentido, destacó el rol de su bloque junto a otros sectores de la oposición, en mejorar el proyecto original y posibilitar así mayores beneficios para la Comunidad. "Estamos hablando de la permuta de las tierras donde se ubica el Puerto de Frutos, por el inmueble donde se encuentra el Estadio de Villa Dálmine, con todas sus edificaciones. Es una satisfacción culminar con seis años donde el peronismo luchó por lograr que los terrenos del Estadio sean definitivamente de Villa Dálmine. El último Gobierno justicialista en Campana propuso en dos ocasiones el canje que la entonces oposición, hoy oficialismo, se ocupó de impedir sistemáticamente". Dentro del proyecto, se acordó la donación de la parcela accesoria al estadio (más de 2000 m2 donde se ubica la zona de estacionamiento lindera a la cancha, que el Municipio transferirá definitivamente al Club en un plazo de 10 años. "Sabemos que el anhelo del club y de sus hinchas era una prioridad, pero no podíamos desentendernos del resto de los vecinos ante una propuesta original que planteaba un canje casi mano a mano" agregó Chesini. "Nosotros entendíamos que debía ser justo. Por eso vimos con buenos ojos los programas de inversión y desarrollo, como el destinado a la fabricación de cuplas, o la instalación de un polo petrolero que generarán nuevos puestos de empleo. Pero tuvimos que insistir y mejoramos enormemente este proyecto. En dos días de conversaciones logramos la concesión de un predio que representará un ahorro millonario para el Municipio en más de 100 millones de pesos, y la posibilidad de no perder capital inmueble. Que gane el Club y los hinchas, pero también todo el pueblo de Campana" sentenció el edil. Las modificaciones aportadas desde el FpV-PJ se tradujeron en un comodato mediante el cual Tenaris otorga al Municipio por 20 años, un predio ubicado en el Km 177 de la ruta 6, asumiendo la empresa la responsabilidad de todos los impuestos y tributos durante la vigencia del contrato. Dicha cesión, posibilitará la reubicación del Corralón Norte, y el consiguiente ahorro del alquiler del actual inmueble. "Impulsamos la creación de un fondo especial para la compra de inmuebles y la puesta en valor de los mismos, solventados con recursos del ahorro producido por el no pago de alquiler de corralón Norte, que superaría en dicho plazo los 100 millones de pesos" manifestó el presidente del bloque justicialista, quien al finalizar señaló: "si la oposición logró este acuerdo 100% superador, ¿por qué el Gobierno no pudo hacerlo en todo este tiempo, y estuvo a punto de regalar grandes beneficios a la empresa en un canje mano a mano?. Este ha sido un proyecto evidentemente mejor, que genera beneficios tanto al club como a la Comunidad toda" concluyó.

Desde el justicialismo destacaron los aportes al nuevo proyecto



”Logramos alcanzar el acuerdo más justo posible para todos”

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: