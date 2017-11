Se realizó la Asamblea Anual Ordinaria del Colegio de Arquitectos Distrito 5

El distrito 5 del Colegio de Arquitectos, abarca los partidos de: Campana, Alberti, Baradero, Bragado, Carmen de Areco, Chivilcoy, Exaltación de la Cruz, Escobar, General Rodríguez, Las Heras, Lobos, Luján, Marcos Paz, Mercedes, Navarro, Pilar, Roque Pérez, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, Suipacha, 25 de Mayo y Zárate. Con una importante concurrencia, se aprobó por unanimidad la Memoría y Balance 2016 / 2017 y el Presupuesto 2017 / 2018 El pasado miércoles 15 de noviembre un nutrido número de Arquitectos de todo el Distrito, colmaron la Sala Central de la Sede del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 5 sita en la Ciudad de Mercedes. El inicio de la Asamblea, estuvo a cargo del Presidente del C.A.P.B.A Distrito 5., Arquitecto Jorge Alberto García, quién dio la bienvenida a los asistentes, agradeció su presencia y destacó la importancia que tiene la participación de la matrícula en el fortalecimiento de las Instituciones. Agradeció también el compromiso y profesionalismo de las Arquitectas Fernanda Iparraguirre y Alicia Arata Tesorera y Secretaria respectivamente, quienes siendo nuevas en sus funciones supieron adaptarse rápidamente a las mismas. Durante su exposición, el Arq. Jorge García también indicó que el objetivo final de quienes hoy forman parte de la administración del Distrito 5, es que cada Delegación cuente a futuro con su sede propia; como así también, devolver a los Colegas sus aportes, traducidos en buena calidad de atención y servicios, como lo son los Cursos de Capacitación, Charlas Técnicas, Eventos de Arte, Beneficios, etc. Finalizada la exposición de la Memoria, el Presidente, Arq. Jorge García, le cedió la palabra a la Tesorera Arq. Fernanda Iparraguirre, quien explicó detalladamente el resultado del Balance correspondiente al Ejercicio 2016-2017, el cual ha vuelto a ser superavitario. Seguidamente, el Presidente comentó, luego de la explicación del Balance por parte de la Tesorera, que se podía observar claramente la presión contributiva que el Consejo Superior del Colegio de Arquitectos, ejerció sobre el Distrito 5 en los últimos 4 años, lo cual amerita de aquí en adelante como política Distrital, insistir en la revisión de los porcentajes de coparticipación. No obstante esta situación, el Delegado al Consejo Superior, y anterior Tesorero de la Institución, Arquitecto José Serpi, informó que en el último ejercicio se finalizó con el pago de los compromisos asumidos por la realización de la VII BIENAL INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO realizada en la Ciudad de San Antonio de Areco , se finalizó con la elaboración de la documentación necesaria para la Licitación de la Obra de reparación y continuación de la Delegación Luján, se entregó la remodelación de la Delegación Zárate y se compró la Delegación Baradero, además de las inversiones realizadas en equipamiento. Asimismo, el Arquitecto García, informó que se duplicó el Superávit previsto para el Presupuesto correspondiente al Ejercicio 2016-2017. Finalizadas las exposiciones, fueron aprobados por unanimidad, la Memoria, el Balance como así también el Presupuesto para el ejercicio 2017-2018. En dicho Presupuesto, se prevé un aumento de las partidas destinadas a los Institutos de Estudios Urbanos, Formación Permanente y de Estudios de Arquitectura recientemente creado, como así también, y dentro de las posibilidades presupuestarias, las remodelaciones de las Delegaciones Chivilcoy, Escobar, Luján, y, por qué no, la adquisición de alguna otra propiedad para otra Delegación Distrital. Continuando con el Orden del Día, se aprobó también del mismo modo, por mantener el actual régimen de pago de la Cuota de Ejercicio Profesional, y pago de Matrícula Anual. Finalizada la Asamblea, el Presidente Arq. Jorge Alberto García agradeció a los Colegas nuevamente su presencia, e invitó a los asistentes a redoblar los esfuerzos en términos de participación en la Institución, ya sea en las actividades culturales que se desarrollan o bien en aquellos Espacios o Institutos que consideren afín a su interés. "Desde el Comienzo, esta Administración Distrital ha mostrado un claro compromiso con la política Colegial, siendo firme y coherente en cada acción llevada adelante, abierta a todas las ideologías, pero sin compromiso partidario alguno, posición que nos permite no sólo objetividad, sino también independencia tanto en nuestras opiniones como así también en nuestras decisiones", concluyó.

