La ciudad que queremos

Con este título se desarrollo recientemente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el primer Congreso Internacional de Urbanismo y Movilidad. La consigna fue trabajar en tres ejes: espacio público, infraestructura y transporte público de calidad. Hay dos temas de este congreso que me interesan destacar y que se hacen extensivos al análisis de todas las ciudades. Uno es la posición de Horace Dediu, un especialista en innovación tecnológica que generan nuevos mercados o lo que se conoce también como "tecnologías disruptivas". El paradigma que presento Dediu, se resume en una frase emblemática, simple y contundente: "Las bicicletas se van a comer a los autos"… "en un futuro, estos vehículos de dos ruedas estarán equipados con cámaras y sensores, recolectando datos valiosos para las ciudades", incorporando elementos de seguridad sistemas híbridos de motorización y tecnologías que representaran un cambio en los criterios de movilidad urbana. Más allá de todas las observaciones que esta visión pueda tener, la realidad es que por un sinnúmero de factores que sería largo analizar acá, el nuevo paradigma no incluye al automóvil como el rey de la movilidad urbana delegando ese reinado histórico a favor de medios de movilización individuales más prácticos y con mayor versatilidad. El planteo es que este nuevo paradigma representa un compromiso diferente en el desarrollo de ciudad. Vuelvo a lo que he planteado sobre nuestros activos urbanos. Tenemos la posibilidad dada la planificación urbanística original de nuestras amplias avenidas y reservas de canteros centrales de repensar las hipótesis de carriles diferenciados que nos permitan adaptarnos al futuro que ya está. Una gran parte de la movilidad urbana es en vehículos de dos ruedas, y esa situación no se contempla como una demanda satisfecha con las redes viales convencionales donde coexisten todos los sistemas de movilidad. Lo vivimos cotidianamente, pasando por situaciones de riesgos continuos. El otro aspecto que me interesa destacar de este Congreso, tiene que ver con la conferencia de Doménico Di Siena, un Arquitecto Urbanista de la Universidad Politécnica de Madrid, que resume su pensamiento en el titulo de su conferencia "Diseño cívico, ciudades pensadas desde, y con los vecinos". Este profesional, director de UrbanoHumano.org, asevera que la ciudad es algo que se construye entre todos, entre los vecinos y las autoridades. Este criterio de urbanismo participativo, es el que vengo pregonando desde el inicio de estos comentarios urbanos. Lo que me interesa destacar de la experiencia relatada por Domenico Di Siena, es la desmitificación del plan como esfuerzo colectivo que termina en un hermoso digesto enlatado que una vez impreso se guarda en los cajones de algún escritorio y mueren en el tiempo. Cada tanto algún nostálgico que recuerda lo profundo de esas reflexiones escritas sobre la ciudad deseada, lo reflota para aparecer como el inteligente de turno que con ideas preclaras dice lo que hay que a hacer, recuerda lo maravilloso del diagnostico nostálgico, y luego de ese momento fugaz de remembranza lo vuelve a guardar en el cajón sometido a los avatares del día a día, hasta que en algún momento oportuno vuelva a reaparecer. Cualquier similitud con lo expresado en la visión de Di Siena, que alguien pueda detectar, es nada más y nada menos que la realidad que vivimos. Cuando de tanto en tanto nos abocamos al diagnostico urbano y reflotamos con nostalgia los designios de aquel histórico Plan Estratégico, no estamos más que replicando este paradigma que plantea Di Siena. Y cuando volvemos a diagnosticar en base a esa nostalgia y actualizamos diagnósticos solo pasamos el tiempo en debates sin efectividades ejecutivas. Por eso su práctica urbanística es interesante como ejercicio de concreciones. En su programa "Diseño Cívico", ha puesto en marcha un sistema de planificación colaborativa y participativa, para conseguir soluciones colectivas pensadas para el bien de una comunidad. Según sus propias palabras "El objetivo es trabajar sobre el desarrollo de proyectos urbanos/cívicos es decir proyectos relacionados con la ciudadanía entendida como colectividad política" a la escala de la gente. Para eso puso en marcha talleres de participación pública donde el tema era desde la re funcionalización de una plaza hasta la modificación de una circulación, o la recuperación de un edificio. Con prescindencia muchas veces del poder político lo que logra esta experiencia participativa de planificación colectiva es darle a la comunidad que usa realmente este espacio, la posibilidad de crear el verdadero programa de necesidades y generar una propuesta de demanda hacia la administración pública ordenada por las prioridades que la misma comunidad reclama. Un "planeamiento de la ciudad desde la gente hacia el poder político", en clara posición inversa del paradigma paternalista del planeamiento desde el sector publico hacia el usuario urbano. Por allí rescato una frase que me parece interesante, "La ciudad no es lo que el administrador urbano cree interpretar de la voluntad popular, con el filtro de sus propias limitaciones, sino lo que la gente determina según su propio albedrio". Esta visión del planeamiento "flash", algo así como debate y propuestas aquí y ahora para situaciones cotidianas de uso y dinámica urbana es una visión interesante a considerar ya que plantea la hipótesis contrapuesta al "Gran Plan" como intervención urbana programada y consensuada generada en la participación del usuario directo. Quiero rescatar acá el dato más relevante de esta metodología. Di Siena acredita por ejemplo, experiencias participativas con niños como usuarios de plazas públicas en Madrid, sentados en la misma plaza y debatiendo sobre los usos y mejoras posibles, donde el programa de re funcionalización de la plaza sale como demanda de los chicos en su carácter de usuarios casi exclusivos del espacio lúdico. Años luz de nuestro pensamiento y ejercicio de la planificación urbana. Algo que creo, tenemos que aprender. Arq. Jorge Bader - Matricula CAPBA 4015

