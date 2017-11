La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 26/nov/2017 Los 100 de La Normal:

Las cuentas claras conservan la amistad

Por ex docentes y ex alumnos de la ENEC







Suele escucharse que "las cuentas claras conservan la amistad", y es saludable llevarlo a la práctica. Por eso, creímos conveniente terminar la saga de notas "Los 100 años de la Normal" con un balance de los recaudado para la cena y a dónde fue el dinero. De hecho, logramos juntar $42.916, con un modesto pero útil saldo a favor de $6150.- que decidimos utilizar para enriquecer el acerbo de la biblioteca de nuestra querida institución. Entonces, "aquí están, estos son" los números correspondientes a aquella noche inolvidable del 16 de septiembre. Cerramos así con la alegría de haber compartido y disfrutado los 100 de la Normal. Gracias a todos los que lo hicieron posible y un saludo especial a "los que lo son, los que los fueron antes, los que por siempre tienen de estudiantes, para toda la vida el corazón" y no cobraron por sus servicios profesionales dedicados a la celebración. Ingresos y egresos Bonos Entrada..............$42.916.- Gastos..........................$36.766.- Saldo a favor (compra de libros) $ 6.150.- Detalle de Gastos: Impresión Bonos ($480), Tarjetas cena ($800), Cintas para centros de mesa, señaladores egresados y 50 años ($628), Centros de mesa ($1100) Escudo ($800), Sidras ($3000), Souvenirs ($2730), Torta ($10.000), Descartables cena ($2.193), Dev. tarjetas(800), Plantas y flores para la Iglesia ($680), Flores Cementerio ($210), 3 Pins ex alumnos ($90), 2 entradas Intendente Campana ($1.400), Marcadores y papeles ($320), Masas agradecimiento. Imprenta. Libros Historia Escuela ($280), Vino de agradecimiento a Colaboradores (5.650), Fotos y hojas álbum recordatorio ($600), Descartables y gastos Muestra casa de Ezio Mollo ($600) Pasacalle ($1.250), Sorteo Viaje Colonia - Marta Cazenave ($ 3155). Los libros donados a la Escuela - 10 Diccionarios Inglés Español-Español Inglés Ed. Estrada - 5 Martín Fierro - José Hernández - 1 Don Quijote de la Mancha Miguel de Cervantes - 1 Don Segundo Sombra-Ricardo Guiraldes - 1 Poema de Mío Cid -Autor Anónimo - 1 Manual de Gramática en Español-Ángela Di Tullio - 1 Gramática para todos –Marta Martín - 1 Diccionario de Símbolos-Juan Eduardo Cirlot - 1 Julio Cortázar-Clases de Literatura - 1 Las bacterias sean unidas- David Kuczynski - 1 Construccionismo en la escuela secundaria-Mariela Morales - 1 Ortografía de la lengua española-Real Academia Española - 1 Manual de Intervención para trastornos del desarrollo en el espectro autista- Nora Grañana



