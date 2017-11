La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 26/nov/2017 Vuelos y Vacaciones:

Publicidad La historia de Salvador Bahía es donde comienza la historia de Brasil, ya que fue el primer punto visitado por los europeos, en el año 1500. Fue también, durante 200 años, la capital del país y puerto principal de todo el mundo. Su nombre, Bahía, como se llamó inicialmente la ciudad, se debe a que el lugar es un enorme puerto natural. Testimonian su historia, las 365 iglesias, una para cada día del año, cada una con su historia y construcción arquitectónica según la orden a la que pertenece. La ciudad, cuenta con extensas playas: Porto da Barra, la más popular del centro; Ondina, frecuentada por los turistas; Farol da Barra, de olas fuertes, ideal para el surf; Río Vermelho, ideal para la pesca; Pituba, muy concurrida por los jóvenes; Jardim de Alá, de arena amarilla y grandes olas; Armacao, de oleajes fuertes ideal para surf, windsurf y pesca; Itapuá, de mar calmo y pequeñas olas; Amaralina, de olas fuertes y aguas profundas; Flamengo, ideal para la pesca y muchas otras más de diversas características. Un paseo obligatorio es el centro histórico de Bahía, el barrio llamado Pelourinho. Se trata de un conjunto de típicas construcciones de estilo colonial portugués, edificios considerados verdaderas reliquias arquitectónicas, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en 1985. Su nombre derivaba de la presencia en este espacio de un pilar de piedra, símbolo en la Metrópoli de justicia y de autonomía municipal, pero que en aquellos entonces la Colonia se transformaría en instrumento de discriminación y tortura. Entre sus playas cercanas más recomendadas se destacan sin dudas Praia do Forte, Morro de Sao Paulo, Imbassai y Costa do Suipe. Todos destinos muy visitados por el mercado local y con excelentes propuestas y encanto particular. PRAIA DO FORTE Ubicada a sólo 80 Km. de la ciudad de Salvador de Bahía. Mucha belleza natural mezclada con historia, hacen de Paria do Forte uno de los destinos más visitados del litoral norte de Bahía. Son más de 12 Km. de playas, con piscinas naturales formadas por arrecifes que se extienden a largo de la costa. La gran cantidad de palmeras hacen mucho más agradable la vista. Una de las principales atracciones es visitar la sede de Proyecto Tamar, organización volcada a la preservación y estudio de las tortugas marinas. Se las puede ver de cerca y comprobar que no son tan pequeñas, ya que pueden llegar hasta los 3 metros de largo. La pequeña población está formada por nativos locales, pescadores, artesanos y pequeños emprendedores de varias regiones de Brasil y del exterior, que asombrados por la belleza natural de la región se instalaron con sus comercios y negocios. Se ofrecen restaurantes y bares con diversas opciones, principalmente a base de frutos de mar. La calle principal fue renovada recientemente bajo un nuevo proyecto paisajístico. MORRO DE SAO PAULO Pese a que su nombre puede dar lugar a confusiones, el Morro de Sao Paulo no se encuentra en la planicie paulista sino mucho más al norte, sobre la paradisíaca isla de Tinharé. El Morro, a secas como le llaman los lugareños, día a día se convierte en un destino internacional exclusivo. Dotado de comodidades de primer nivel propias de los grandes centros urbanos, se circunscribe en cuatro manzanas que albergan restaurantes, pizzerías, heladerías, cafés, boutiques y hasta bancos. Fuera de ello, todo es playa, senderos y exuberante vegetación tropical sobre la cual no circula automotor alguno. Tanto es así que los tractores que transportan a los visitantes, hacia las pousadas y fazendas que les brindan albergue, han desatado una tenaz resistencia por parte de los ecologistas del lugar. Al Morro se llega vía Bahía por lancha rápida o catamarán, que realizan el pintoresco trayecto en horarios regulares. El Morro de Sao Paulo continúa, tal vez por poco tiempo, un retiro capaz de transformar la más rutinaria de las vacaciones en una nueva luna de miel. IMBASSAI Imbassaí es un distrito del municipio bahiano de Mata de San João, localizado en el Litoral Norte del Estado en la actual Zona Turística de Costa de los Coqueiros. Tiene como principal acceso la línea verde, situándose a 10km de la Playa del Fuerte. Es originariamente una pequeña aldea indígena que hoy se hizo uno de los destinos turísticos más visitados del Estado de la Bahía. Contando con pousadas, bares, restaurantes, tiendas de artesanía, comisaría y puesto médico. Se destaca además un hotel 5* al estilo Caribe de la cadena Palladium, que es muy visitado por el público argentino. COSTA DO SAUIPE Costa do Sauipe, destino ecológico, está ubicado a 76 km. del aeropuerto de San Salvador Bahía. Su centro comercial y cultural, llamado "Vila Nova da Praia" es sin duda, uno de los lugares más bonitos de Costa do Sauipe, centro que reproduce fielmente a un pueblo brasileño. Allí encontrará todas las características de una pequeña ciudad: restaurantes, bares, tiendas comerciales y otros. En el complejo, Costa do Sauipe, encontrará 5 hoteles y 6 posadas temáticas. Costa do Sauipe es el lugar ideal para aquel que no quiere hacer nada y también para aquel que quiere hacer todo. Posee una de las más grandes estructuras deportivas y recreativas: golf, kids club, centro naútico, centro deportivo, tenis center y centro de equitación. Lic. Guillermo Ceballos - Vuelos y Vacaciones / ventas@vuelosyvacaciones.com.ar

