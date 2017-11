La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 26/nov/2017 ¿Arrancarse una cana hace que crezcan más?







Se calcula que hasta un cuarto de la población mundial tendrá la mitad del cabello con canas a los 50 años. A todos nos llega el momento en el que la edad empieza a hacer mella. Por mucho que las luchas estéticas lleven a algunos a gastar fortunas en cremas, tratamientos y ejercicios imposibles para estirar nuestra piel hasta que logre parecerse a la de un veinteañero, nada puede frenar el avance del tiempo. Las arrugas siguen apareciendo, y las canas pueblan nuestro cuero cabelludo de forma cada vez más notoria. Hay quien, como un Quijote más ante un molino imparable, trata de combatir los primeros cabellos blancos arrancándolos cuando asoman. Ahí aparece el clásico dicho que sostiene que si te arrancás una cana, te aparecen siete más. ¿Arrancar una de ellas puebla nuestro pelo de otras canas vengativas? ¿Mito o realidad? Algunos dicen que es un símbolo de sabiduría y experiencia, otros que es un terror porque demuestra el paso de los años. Sea como sea, arrancar una de estas canas no comporta la aparición de dos más, ni tres ni siete como efecto inmediato al estirón. La doctora Lidia Trasobares, jefa del departamento de Dermatología del Hospital Universitario Príncipe de Asturias (Madrid) y profesora asociada de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid), destierra los principales mitos sobre las canas y devela la realidad de las mismas. Pese a que arrancar una cana no evita ni estimula la aparición de otras nuevas más fuertes, la doctora avisa de que hacerlo de forma "sistemática y repetitiva" puede conducir a una fibrosis del folículo y a la desaparición definitiva de ese cabello. "La depilación continuada de un folículo sí puede conducir a la desaparición definitiva de ese pelo", insiste. La especialista destaca que no saldrán más canas por arrancar las que ya han visto la luz, dado que la canicie es un proceso fisiológico de envejecimiento del cabello, y las canas aparecerán de forma progresiva independientemente de que se arranquen algunas. ¿Por qué salen y quién tiene predisposición a ello? Trasobares resalta que el encanecimiento del cabello es un fenómeno natural en el ser humano asociado a la edad y la herencia. "Se caracteriza por un agotamiento del ‘melanocito’ en la síntesis de melanina que conduce a una ausencia de melanina en el tallo piloso. Se calcula que entre un 6 y un 23% de la población mundial tendrá un 50% del cabello con canas a los 50 años", precisa. Además, indica que la aparición de canas antes de los 20 años en la población caucásica y de los 30 años en negros se considera como canicie precoz. "La canicie precoz puede ser hereditaria o asociarse a otras enfermedades, fundamentalmente de origen autoinmune. Debe diferenciarse de enfermedades genéticamente determinadas que cursan con pelo blanco", reseña. Sobre el crecimiento de las canas, la dermatóloga subraya que se ha demostrado que los pelos de la barba crecen más rápido si son blancos que si son negros. Además, "las personas de pelo grueso tienden a un encanecimiento más precoz que las de pelo fino", agrega mientras aclara que "no se ha demostrado que el pelo cano sea más débil que el pelo pigmentado". En cuanto al color de las canas la especialista del Hospital Príncipe de Asturias precisa que éstas no son realmente blancas. "Se trata de un efecto óptico de la luz que enmascara el color amarillento intrínseco de la queratina del pelo. En un mismo pelo se pueden ver distintos tonos de color de normal a blanco y la mezcla de pelos blancos y coloreados es lo que da al cabello un aspecto gris"?. © La Vanguardia.



¿Arrancarse una cana hace que crezcan más?

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: