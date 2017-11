La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 26/nov/2017 7 de cada 10 argentinos no se hicieron nunca el test de hepatitis C







El 80% de los consultados admitió saber poco o nada sobre la enfermedad. En el país se estima que hay 400.000 infectados, pero sólo el 35% tiene diagnóstico. Al igual que 7 de cada 10 argentinos, según reveló una encuesta, nunca se había hecho el test. El 80% admitió, además, conocer poco o nada de la enfermedad sobre la que él también ignoraba al momento del diagnóstico y que lo obligó luego a someterse a dos trasplantes de hígado para sobrevivir. Se estima que en el país hay unos 400 mil infectados, pero sólo el 35% sabe que lo está. Del relevamiento realizado a nivel nacional por la consultora Voices! para la Asociación Argentina de Enfermedades del Hígado (AAEEH) participaron 1000 personas mayores de 16 años. Pese a que 6 de cada 10 creen que la hepatitis C es un problema, el 69% no se considera en riesgo y sólo el 23% se hizo alguna vez el análisis de sangre para saber si tiene el virus (un 70% nunca y un 7% NS/NC). La falta de recomendación médica (32%) y el desconocimiento (30%) son las principales razones esgrimidas para no realizarse el test. El virus comenzó a buscarse en sangre donada a inicios de los ´90, poco después de su identificación. Y a diferencia de lo que hoy estamos acostumbrados, hasta principios de los ´80 eran más laxas las medidas de bioseguridad orientadas a la esterilización de instrumentos y uso de material descartable. Por eso los especialistas aconsejan a los mayores de 30 años hacerse al menos una vez en la vida la prueba de hepatitis C, que no es un análisis de rutina, hay que pedirlo específicamente. La transmisión del virus se produce fundamentalmente por el contacto con la sangre de una persona infectada. Sin embargo, 4 de cada 10 de los consultados no la identificaron como vía de contagio. El compartir jeringas, elementos cortantes, o la mala esterilización al hacerse un tatuaje o piercing son conductas de riesgo y evitarlas es clave para la prevención. El virus también puede transmitirse de madre a hijo durante el embarazo y/o parto; y también por vía sexual (aunque esta vía es de muy baja incidencia, a diferencia del virus de la hepatitis B). Tres de cada 10 consideraron erróneamente que el VHC se transmite a través de un beso o saliva, alimentos o bebidas, o a través del agua. "Falta información y educación a la población general. Pero también hay también desconocimiento en la comunidad médica. La primera consulta uno se la pasa tratando de desarmar los mitos que los pacientes traen de Internet o de un médico que a lo mejor no sabe, que magnifica o minimiza la enfermedad. Buscamos medir esto porque parte del impacto es mostrarle a la gente que no sabe", afirma Ridruejo. No existe vacuna para la hepatitis C, sin embargo la mitad de los consultados contestó que sí. Hay vacuna para la hepatitis B que, además de aplicarse en niños, es gratuita y obligatoria para todos los adultos: sólo el 51% de los consultados dijo habérsela aplicado (son tres dosis). También hay vacuna para la hepatitis A. De los 400.000 infectados que se estima hay en nuestro país, se calcula que sólo el 35% tiene diagnóstico. La mayoría desarrolla una infección crónica y silenciosa que puede no dar señales de alarma durante décadas. Cuando los síntomas aparecen, con frecuencia son signo de enfermedad avanzada en el hígado (como cirrosis, cáncer de hígado o insuficiencia hepática). En la actualidad existen nuevos tratamientos antivirales que la curan en casi todos los casos. "Que la enfermedad subdiagnosticada para nosotros tiene dos razones muy claras: la ignorancia en el sistema de salud sobre la importancia de la detección temprana y el estigma y la discriminación que pesan en la sociedad sobre la enfermedad. Si el Estado no aborda estos problemas no vamos a poder avanzar. En el hospital nadie te ofrece el test de hepatitis", opina María Eugenia de Feo Moyano, presidenta de HCV sin fronteras. "En Argentina las hepatitis B y C están consideradas como enfermedades menores y así son tratadas. Hay que recategorizar de alguna manera el funcionamiento del Programa Nacional de Hepatitis Virales", concluye.



7 de cada 10 argentinos no se hicieron nunca el test de hepatitis C

