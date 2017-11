La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 26/nov/2017 Fútbol Solidario:

Los seniors de Boca Juniors y Puerto Nuevo se enfrentaron con fines benéficos







Fue en el estadio Carlos Vallejos, donde se reunieron alimentos no perecederos para diferentes instituciones de nuestra ciudad. El "Movimiento Boquense Te Llevo en el Alma", con la colaboración de la Municipalidad de Campana, llevó adelante el pasado sábado 18 un encuentro solidario con la participación de ex jugadores de Boca Juniors y Puerto Nuevo. La entrada al estadio Carlos Vallejos era un alimento no perecedero para luego entregar a diferentes instituciones de nuestra ciudad. Por Boca llegaron ex jugadores como Luis Medero, Richard Tavares, Claudio Dinatale, Claudio Benetti, Miguel Sleiman, Diego y Ariel Rosada, Adrian Guillermo, Matías Arce, Cristian Cicaza, Daniel Tilger, Rolando Pintos y Norberto Castro, entre otros. Mientras que por Puerto Nuevo se hicieron presentes Pablo Menón, Rubén Stella, Marcelo Tellería, Damián Rivas Karlik, "Monchi" Godoy; Nolberto "Titi" Miño, Juan Gamarra, Claudio Colarusa, Roque Cabezas, Gastón Dear-mas, Eduardo Cordone, Omar Díaz, Rodolfo Roldán, Puchi Silvero, Esteban Salarayan, Maximiliano Guglielmo, Martín Monteagudo, Walter Montani, Luis Acosta y Héctor Riva, quienes fueron dirigidos por el "Tano" Esteban Mazzeo. El 6 a 4 que favoreció a la visita resultó anecdótico, ya que lo principal se vivía con el hincha que fue a buscar en las presencias de los históricos de ambos equipos a nombres que hicieron grandes a dichas instituciones. Lo emotivo llenó el corazón de los hinchas locales cuando se hizo el reconocimiento a quien es recordado como uno de los grandes capitanes de Puerto Nuevo: Oscar Marcelo Rodríguez. Un jugador de exquisita personalidad, que supo transitar un largo camino en la historia de la popular entidad de nuestra ciudad. Sus hermanos, hijos y esposa se llevaron un cuadro que enmarcaba la camiseta que usara "el Cabezón". La jornada siguió transcurriendo luego del cotejo, cuando en el quincho del club los jugadores de ambos equipos compartieron un asado y muchas anécdotas como corolario de una jornada de fútbol, historia y solidaridad.

LOS MISMOS COLORES, EL MISMO FIN. LOS EX JUGADORES DE BOCA Y PUERTO POSAN ANTES DEL ENCUENTRO.





LOS XENEIZES. LUIS MEDERO, CLAUDIO BENETTI Y DANIEL TILGER, ENTRE OTROS EX.



Fútbol Solidario:

Los seniors de Boca Juniors y Puerto Nuevo se enfrentaron con fines benéficos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: