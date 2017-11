Rincón Tuerca

P U B L I C



FORMULA UNO: La categoría mas importante del mundo está desarrollando la última carrera del año con el Gran Premio de abu Dahali. Televisa Fox Sport. DESCUBRI: En la fiesta del automóvil Marcelo Hilo pudo exponer su joyita mecánica que no pasó desapercibido para la gente que lo descubrió y el auto ahora se espera verlo en algún momento dentro del museo Manuel Iglesias. CONTINUAR: Aún no se definió si se compra otro auto para sumarlo al equipo para que Ruben Fernandez tenga su chasis para el Regional. Por el momento se continuará con el auto de Gastón con el cual arrancarán la próxima temporada. ACLARAR: Continuando con el equipo de Fernandez se debe aclarar que la promotora como se presentó en su momento no es otra que la actual novia de Gastón con la cual están atravesando un lindo momento donde Araceli decidió acompañarlo a las carreras porque desea estar con su piloto y además le gustan las carreras. Que lindo que la gente se quiera!! BAJARSE: La decisión de la terminal Suzuki fue bajarse de la alta competencia a nivel mundial en las categorías de motocross y cuatriciclos por una política de la empresa mencionada. RETIRARSE: Esto provocó que el mismo trámite de la terminal Suzuki se llevó adelante en nuestro país retirándose de la alta competencia en las mismas categorías a partir del año venidero. Esto provocó que Carlos Debesa quien tenía a su cargo de todo el equipo fue puesto en conocimiento de esta decisión tomada por estos días. TRABAJO: Esta actitud de la empresa japonesa no roza para nada todo el trabajo de Debesa que viene desarrollando con todo el emprendimiento del armado de los cuatriciclos para el próximo Dakar que sigue su camino sin ningún tipo de problemas. OFRECIMIENTOS: Ahora pensando en el año próximo con el tema del armado de motos Carlos Debesa ya tuvo ofrecimientos para tomar otros equipos y el motorista de la calle Jacob está evaluando los pasos a seguir pensando en el futuro deportivo. TRABAJAR: En la fortaleza de la Ruta 193 se trabaja con plantas impulsoras de autos zonales donde son varios quienes siguen con Juanjo Tártara que este año no tiene a nivel nacional muchos motores aunque hay proyectos importantes pensando en la próxima temporada. CAMPEONES: En la categoría Prokar 4000 que desarrolla su actividad en el autódromo capitalino con sus dos clases ya tiene a sus dos campeones a saber: en la clase A: Diego Chao y en la clase B: Juanito Viana. CENA: Organizado por el Zárate Auto Club se realiza una cena homenaje a Juan Bernachea por su trayectoria en el automovilismo zonal donde corrió en el TC del Oeste y el TC Regional. La misma se lleva adelante este próximo viernes en el predio municipal de Zárate. ESPERAR: Aún los componentes del equipo de Fabián Martinelli esperan el asado pendiente por parte del padre del piloto que prometió pero aún no se concretó como suponían los muchachos del taller. Que te ocurre narigón? ASEGURAR: En moto televisiva Julián Falivene recordó su paso por la categoría Turismo Carretera en su momento y aseguró que si en alguna oportunidad se dieran las condiciones no duraría en volver a correr. ETAPA: Ya se está en la etapa final en los trabajos de la obra que están realizando en el kartódromo internacional de Zárate donde los propietarios de dicho predio quieren tener todo terminado antes de fin de año. FECHA: Finalmente los dirigentes de los chasis del TC Regional decidieron hacer la última fecha del campeonato en el autódromo Roberto Mouras de La Plata el domingo venidero utilizando el circuito mas largo. CUPECITA: La cupecita ya va entrando en los trámites finales de su armado donde no está definido si harán la última del año o todo quedará para la próxima temporada lo que será para ponerla en pista en el TC Bonaerense donde la familia no siente la necesidad de estar con este auto hasta que todo el equipo esté de acuerdo. En Pilar nadie sabe si arranca o no arranca Juan Carlos. PROBAR: Leandro Cracco utilizará el receso para probar el Fiat Uno con el cual estará el año próximo corriendo en la clase dos de la categoría Alma que finalmente fue la elegida para correr en autos con techos. Contará con la motorización de Diego Coronel para tal emprendimiento. CONDICION: A propósito de el ex piloto de Alma y actual motorista Diego Coronel hay una idea de armar un auto para la clase Uno del Turismo Pista para el año próximo que ocuparían el mismo retomando su condición de piloto. QUERER: Los hermanos Donamari en el tradicional asado de todos los jueves quieren que a partir del año próximo el "Peki" vuelva a correr con el chasis que posee en la clase Light del TC Bonaerense para volver a pelear otro campeonato. ENTENDER: El pibe está entusiasmado de poder correr en karting y viene logrando podios en cada carrera pero no lograr entender porque su papá le cambia de motorista cada vez que comienza a entenderse con el mismo. Aun no encontró una respuesta que lo deje conforme. PUESTO: El TC Pista viene de correr en Comodoro Rivadavia donde el campanense Sebastían Abella clasificó en el puesto vigésimo segundo para luego terminar en la serie décimo primero y en la final quedar ubicado décimo séptimo con el Chevrolet del equipo Las Toscas Racing. ACUERDO: Tras varias charlas se llegó a un acuerdo y el año venidero "Carly" Bava estará volviendo a la alta competencia con un Ford de los hermanos Caggiano para sumarse al Turismo 4000 Argentino donde se decidió correr para tener el presupuesto acorde para tal emprendimiento dentro de esta categoría. AUTOS: De cara a la ultima carrera del año para el Turismo Zonal Pista el equipo terminó los dos autos que posee Daniel Vidal que deberá elegir con cual estará cerrando la temporada y decidir en orden conjunta con Dante Tamburini como se encarará la próxima temporada. ALQUILAR: Es probable que finalmente el auto que no use el "Chino" se pueda llegar a alquilar en la misma categoría tema aún no resuelto en el equipo pero próximamente se tomará la decisión final que servirá para tener el auto actualizado. CORRER: Días atrás Juanjo Tártara festejó un añito mas de vida con el afecto y cariño de familiares y amigos donde en algún momento deslizó la posibilidad de correr alguna carrera como piloto invitado en la clase de los chasis del Regional. Mirá vos!! ARMAR: Continuando con la dinastía Tártara cuando termine este campeonato mas allá de cualquier resultado hay una idea de armar otro auto para sumarse a mitad de año al Turismo Cuatromil Argentino donde "Nacho" ocuparía esa butaca que puede ser un Ford. SUPER TC 2000: La categoría llega el autódromo de General Rocca para desarrollar otra carrera del campeonato. Televisa Canal 13 desde las 10.30 hs a través del programa "Carburando". ENOJO: El enojo del motorista Laborito para con su ex piloto Guillermo Ortelli fue más duro de lo esperado y en declaraciones el de dolores dijo que se haga cargo alguna vez de sus errores a lo largo de toda la temporada y piense que ya no me interesa tenerlo bajo nuestra estructura. EMPEZAR: Parece ser que el zarateño Eduardo Kosko se tomó en serio la posibilidad de empezar a correr en Karting y está armando uno en su taller fiel a su estilo donde no va a pasar desapercibido cuando lo ponga en pista. Dicen que se sumará en Zárate para el Torneo de Verano. PUNTERO: El zarateño Diego Brugues viene puntero en el campeonato KF +40 de la categoría Pako donde el popular cafetero apunta con su karting obtener muy motivado para el final de este torneo. ADAPTARSE: Todo hace pensar que este campeonato en el Rally Federal fue para Alejandro Ferraro para adaptarse a la categoría, conocerse con el auto, tomar referencia, recorrer los caminos de cada competencia y más allá de cualquier ubicación se sumó una experiencia muy interesante que lo habilita para el próximo año. FACEBOOK: Sigue toda la información del automovilismo las 24 hs en nuestra página en Facebook con estadisticas, notas, comentarios, de nivel zonal, nacional e internacional. Rincón Tuerca siempre con todas las novedades. FORMULA RENAULT: La categoría Escuela del automovilismo nivel nacional encara otra carrera del campeonato este fin de semana. Televisa Canal 13 a través del programa "Carburando" desde las 10.30 hs. SERVICIO: Andrés Romero sigue brindando un servicio acorde para la compra de repuestos para las motos, motonetas de colección y antiguas en su local de Félix Pagola 731 en Zárate donde se brinda un servicio acorde de los interesados en el mundo de las dos ruedas. VIGENTE: Como todos los años Cristian Iglesias sigue tan vigente como siempre en el mundo de las picadas donde desde la experiencia siempre se muestra como un piloto competitivo a la hora de demostrar lo suyo en cualquier picódromo que visite. DESAFIO ABARTH: La monomarca llega para encarar otra competencia del año este fin de semana en el autódromo de General Rocca. Televisa Canal 13 desde las 10.30 hs a través del programa "Carburando". DEFINIR: El auto ya está terminado y listo para ir a correr con el Fiat Uno de la Clase Dos de Alma al autódromo de La Plata pero Maximiliano Civitarese no tiene definido si estará en el gran premio coronación con la motorización de Sebastián Colombo. TALENTO: El hijo de Juan Manuel Acosta viene ya demostrando a su corta edad que tiene talento para correr en la categoría de los ciclomotores donde viene participando y haciendo podios y sumando puntos para el campeonato. Bienvenido!! CRECER: Sin duda que de a poco va creciendo la nueva categoría de Karting con el reciente mini campeonato Copa R.F. que se está desarrollando en el Kartódromo Internacional de Zárate para sus cuatro clases. Hay una intención de hacer además un campeonato de verano también en Zárate. TIEMPO: Ante la ausencia del futuro comprador de su auto de competición Leandro Bijarra seguirá en su poder el Fiat 147 que está listo para correr pero que su actual dueño no tiene los tiempos para estar en la alta competencia.

