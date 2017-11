UTN: La Facultad Regional Delta realizó su colación anual

Recibieron su título 60 Ingenieros Químicos, Ingenieros en Sistemas de Formación, Ingenieros Electricistas, Ingenieros Mecánicos, Analistas en Sistemas de Información, Técnicos Universitarios en Química, Especialistas en Ingeniería Gerencial. El ing. Sosa será decano por otro 4 años. "No hay mejor forma de encarar cualquier proyecto que con amor a lo que uno hace", dijo el Ing. Ezequiel Pesce, a los presentes y más adelante agregó: "Sigamos siendo bohemios, aplicando lo que sabemos, amando lo que sabemos y honrando la profesión que elegimos con la mente abierta a nuevos desafíos y la vocación de artista que siempre vivió en nosotros". Transcurriendo sus 45 años de vida académica, el viernes último la Facultad Regional Delta de la UTN realizó la 37º Colación de Grado, que reunió a autoridades, docentes, personal no docente y familiares. Mucha alegría y emociones para un acto académico que, además, se vio engalanado por la participación del Coro de la Facultad. En su discurso, el Decano Miguel Ángel Sosa rememoró los comienzos del establecimiento. Comentó que la UTN tiene un carácter federal donde hay 30 facultades regionales, "algunas más grandes y otras más chicas distribuidas estratégicamente en toda la Argentina". A su vez remarcó que la UTN tiene el 45% de los graduados como ingenieros de Argentina y el 45% de los estudiantes de Ingeniería del resto del país. A su turno Martín Tapia, flamante Especialista en Ingeniería Gerencial destacó el apoyo de familiares y los valores que la facultad les brindó a lo largo de la carrera. Luego, dirigiéndose al resto de los graduados aconsejó: "El trabajo termina, pero la familia y los afectos siempre van a estar, no hay que descuidarlos. Deseo el mayor de los éxitos a nivel profesional para todos, pero siempre recuerden que lo importante no es volar alto, sino volar acompañado". REELECTO Miguel Sosa fue reelecto como Decano y asumirá el próximo 13 de Diciembre un nuevo período de 4 años. "Estamos –dijo a La Auténtica Defensa- siempre repensando a la facultad, internacionalizándola, poniéndola al mejor nivel mundial, participando en congresos de todo el mundo. Hemos formado un gran equipo, yo en paralelo voy a sumir el rol de Secretario General Jefe de Gabinete de toda la Universidad Tecnológica Nacional; es un gran desafío en lo personal que se suma a los desafíos que tenemos como institución en la Facultad". Sosa está ligado a la institución hace 43 años. "Siempre les deseo a los graduados que puedan congeniar un grado de desarrollo profesional y triunfar en lo individual, pero nunca olvidarse de la sociedad que le permitió estudiar en una Universidad pública y gratuita como es la UTN".

Ingenieros Químicos, en Sistemas de Formación, Electricistas, Mecánicos, Analistas en Sistemas de Información, Técnicos Universitarios en Química, Especialistas en Ingeniería Gerencial conforman la promocion 2017 de la utn frd





El coro de la Facultad UTN, dirigido por Darío González, amenizó el evento de graduación con la calidad que los caracteriza





Miguel Sosa fue reelecto como Decano y asumirá el próximo 13 de Diciembre





Familiares y amigos de los flamantes ingenieros ocuparon a pleno el aula magna de la Facultad Regional Delta (UTN)





Un nuevo ingeniero posa para la foto junto a su esposa e hija durante la 37º Colación de Grado de la Universidad Tecnologica Nacional Facultad Regional Delta LOS 60 GRADUADOS Ing. Eléctricos: Alberto Catani, Pablo De Vicenzo, Víctor Draghi, Ernesto Elías, Juan Cruz Fonzo, Gustavo Pasquale, Carlos Pesce, Gabriel Pitter, Patricio Pitter, LucianoSalcedo y Juan Pedro Veroqui. Ing. Mecánicos: Maximiliano Arévalo, Sebastián Díaz, Marcos Follonier, Damián Gómez, Juan Lapadula y Marcos López Fitzsimons. Ing. Químicos: Franco Baffa, Nahuel Carreras, Juan Francisco Martínez, María Emilia Massolo y Héctor Navarro. Ing. en Sistemas de Información: Matías Cecchetto, Mirta Olivera y Mauro Ventosa. Téc. Univ. en Química: María Julieta Baldovino, Juliana Bordoy, Ludmila Carballal, Federico Epherra, Lucas Moreira, Magalí Monserrat, Daniela Palomeque y María Belén Rodrígues. Analistas Univ. en Sistemas de Información: Analía Bassin y Gabriela Gómez. Especialistas en Ing. Gerencial: Julián Asaro, Fernando Bayona, Alexis Blanc, María Eugenia Galeano, Gonzalo Gallo, María Yoselí Giménez, Claudio Hernandorena, Nadia Munera Díaz, Andrea Olivera, Matías Orlando, Andrea Sack, Gustavo Tapia, Nicolás Vega, Sergio Viera y Noella Walter.

En la foto los flamantes ingenieros eléctricos TESTIMONIOS "Fueron muchos años de sacrificio y esfuerzo para hoy conseguir el título que uno tanto espera. Es un salto muy grande de la secundaria a la universidad. Una crece durante toda la carrera". Analía Bassin - Analista en Sistemas de Información. "Es un gran logro, llevó bastante tiempo pero se pudo cumplir. El trabajo que tengo que fue gracias a la capacitación que tuve acá". Gabriela Gómez - Analista en Sistemas de Información. "Arranque en el 2005, hoy me estoy recibiendo. Feliz, fue mucho sacrificio, trabaje durante toda la carrera full time. Me resulto fácil trabajar de lo que uno está estudiando, te permite perfeccionarte aún más. Siempre mejor trabajar y estudiar si es posible. La Facultad UTN me formó como profesional. Más allá de lo que a uno le pueda o no gustar, siempre hay que trabajar manteniendo el profesionalismo por delante de todo". Maximiliano Arévalo - Ing. Mecánica. "Estoy muy contento fueron muchos años de estudio, de sacrificar muchas cosas para lograr lo que tanto ansiábamos: el título de Ingeniero. Estoy convencido que es lo que me gusta y lo reafirme en la carrera. Espero entrar pronto en el mercado laboral". Juan Francisco Martínez - Ing. Químico. "Es un título intermedio pero es un logro que considero bastante grande, me siento orgulloso de haberlo conseguido. Hice muchos amigos con el cual nos planteamos los mismos objetivos. El trabajo en equipo fue esencial". Federico Epherra - Téc. en Química. "Después de dos años de hacer un posgrado hoy siento que cumplí mi objetivo y me gustaría seguir estudiando y perfeccionándome. Estoy trabajando en Papelera del Plata. El posgrado me ayudó a crecer profesionalmente y me ayuda en el día a día. Cada vez que puedo ayudo con la UTN para devolverle un poco todo lo que me dio". María Yoselí Giménez - Esp. en Ing. Gerencial. "Me llamó la atención las materias diferentes a la carrera de Ingeniería, como Recursos Humanos, como manejarte con el Personal, como lograr liderazgo. A futuro me dejan ganas de seguir con otra carrera en otra especialización y si se pudiera terminar con la Maestría que no se abrió nunca. La UTN tiene un grupo de profesores excelentes, se tiene todas las herramientas y la facultad te abre las puertas a todos para que estudien y se formen en lo que más le gusta". María Eugenia Galeano – Esp. en Ing. Gerencial. "Fue un gran desafío. Marca mucho el crecimiento que tuvimos como personas adentro de la Facultad. Es un orgullo se terminó algo por lo que peleamos un montón de tiempo". Carlos Pesce - Ing. Eléctrico. "Feliz. Comencé en 2010. Hacer una carrera teniendo una familia requiere de mucho sacrificio y decisión. Ahora se viene recompensa con el título en mano". Víctor Draghi - Ing. Eléctrico.

Juan Francisco Martínez Ing. Químico.





Maria Eugenia Galeano Espec. en Ing. gerencial



UTN: La Facultad Regional Delta realizó su colación anual

Sesenta nuevos egresados recibieron el título

