QUEDÓ COMO ÚNICO LÍDER Por la derrota de anoche de Agropecuario en su visita a Deportivo Morón, Villa Dálmine quedó como único líder del campeonato del Nacional B con 19 unidades y a pesar de ya haber quedado libre. El Violeta es junto a Agropecuario el único equipo que consiguió seis victorias en el certamen (cinco de ellas en condición de local); y también es el elenco de mejor diferencia de gol con +7, dado que suma 12 goles a favor y apenas 5 en contra (tres de ellos de penal). RESULTADOS FECHA 10: Sarmiento (J) 0-2 San Martín (T); Independiente Rivadavia 2-0 Ferro Carril Oeste; Quilmes 0-2 Almagro; Atlético Rafaela 3-0 Juventud Unida (G); All Boys 2-0 Guillermo Brown (PM); Boca Unidos 2-0 Instituto; Gimnasia (J) 3-1 Santamarina; Aldosivi 1-0 Brown (A); Los Andes 1-1 Estudiantes (SL); Villa Dálmine 2-1 Nueva Chicago; Mitre (SdE) 2-1 Flandria; Deportivo Morón 2-1 Agropecuario. Libre: Deportivo Riestra. PARTIDOS FECHA 11: San Martín (T) vs Villa Dálmine (domingo 18 horas); Ferro Carril Oeste vs Aldosivi; Santamarina vs Los Andes; Nueva Chicago vs Gimnasia (J); Almagro vs Sarmiento (J); Instituto vs Quilmes; Juventud Unida (G) vs Boca Unidos; Agropecuario vs Atlético Rafaela; Flandria vs Deportivo Morón; Guillermo Brown (PM) vs Mitre (SdE); Brown (A) vs All Boys; Estudiantes (SL) vs Deportivo Riestra. Libre: Independiente Rivadavia.



Fue 2-1 con un doblete de Jorge Córdoba. Tuvo 70 minutos de clara superioridad y, después, corazón para resistir un trámite que se desvirtuó por el pésimo arbitraje de Maximiliano Ramírez. El Violeta quedó como único líder. En días históricos para Villa Dálmine tras la aprobación del canje del estadio, el primer equipo estuvo a la altura de las circunstancias y le permitió a sus simpatizantes cerrar la semana de la mejor manera: con una gran victoria ante Nueva Chicago y en la cima de la tabla de posiciones del Nacional B. Fue por 2 a 1 ante un rival al que hacía diez partidos que no podía ganarle y que se había transformado en un karma (cuatro derrotas en los últimos cuatro enfrentamientos). Y fue en un partido en el que tuvo 70 minutos de clara superioridad y, luego, 20 minutos de mucho temple para soportar el intento de reacción del Torito de Mataderos que sólo fue posible por el pésimo arbitraje de Maximiliano Ramírez, quien le regaló un penal al visitante y terminó desvirtuando el juego. En el análisis estrictamente futbolístico, Felipe De la Riva se quedó también con buenas noticias, porque Jorge Córdoba marcó sus dos primeros tantos de la temporada y porque el mediocampo supo adueñarse del encuentro a partir de la administración del balón. Pero también se llevó algunas preocupaciones: la expulsión de Renso Perez (apresurada decisión de Ramírez, quien le mostró la roja directa) y la falta de contundencia en los contragolpes (el Violeta pudo haberlo liquidado por esa vía). La frutilla del postre fue el haber asegurado la clasificación a la próxima Copa Argentina, el primer paso del gran objetivo que persigue Villa Dálmine esta temporada: asegurar la permanencia en la divisional. Claro está: en este presente de grandes alegrías, institucionales y deportivas, la ilusión del pueblo Violeta no sabe de límites. EL PARTIDO Villa Dálmine saltó al campo de juego con un único cambio (Tinari por el lesionado Alarcón como primer marcador central), el cual no implicó variantes tácticas: 4-4-2, con Sánchez por delante de Papa, casi como enganche. Del otro lado, Nueva Chicago presentó un 4-2-3-1 cuyo eje era el doble 5 que componían Vera y Fattori con "Gomito" Gómez por delante de ellos dos. Allí se originaba la fluidez de la circulación del balón que el elenco de Mataderos intentó en los primeros minutos, al menos cuando lo administró. El Violeta, por su parte, volcó el juego sobre la izquierda. Incluso Burzio se recostó sobre ese sector para juntarse con López y Sapetti. Y por allí no sólo sacó ventajas, sino que además gestó la apertura del marcador: a los 13 minutos y luego de un pivoteo de Córdoba, López llegó al fondo y metió un centro pinchado a media altura que el propio Córdoba conectó lanzándose hacia adelante con la punta del botín. Un grito que se había demorado en esta campaña y que era muy esperado no sólo por los simpatizantes Violetas (quienes reconocieron siempre el esfuerzo de Córdoba), sino también por todos sus compañeros, quienes se le unieron rápidamente en el córner de Mitre y Puccini para festejar el primer tanto del lungo en Campana. Nueva Chicago sintió el golpe y en los minutos siguientes el equipo de Felipe De la Riva contó con acciones muy favorables como para volver a castigarlo. En la más clara, luego que Burzio no pudiera aprovechar un gran taco de Córdoba, Vera le cometió falta a Nicolás Sánchez en la medialuna del área. La ejecución de Córdoba fue potente, pero se desvío en la barrera. Luego, el trámite cambió. Villa Dálmine perdió intensidad y se retrasó en el campo, al tiempo que Nueva Chicago se ordenó. Por eso, el partido se emparejó y hasta debió trabajar Perafán: primero para tapar un tiro libre del eterno Christian Gómez contra su palo izquierdo y, después, en el rebote, ante la arremetida de Fattori. A los 37, una mano intencional de Brondino (ya amonesatado) generó la primera polémica de la noche, porque el árbitro Ramírez debió haberle mostrado la segunda amarilla, dado que interrumpió una corrida de Burzio. Sin embargo, a pesar del reclamo de los jugadores Violetas, el referee se guardó la tarjeta y sólo marcó el tiro libre. De allí al final del primer tiempo casi nada pasó, porque el equipo de nuestra ciudad controló los espacios cuando defendió y manejó correctamente el balón cuando lo tuvo a disposición. En el arranque del complemento, cuando todavía ambos equipos se trataban de acomodar a la dinámica que imponía el 1-0, llegó el segundo gol de Villa Dálmine. El segundo de Jorge Córdoba, quien anticipó un centro bajo de Sánchez desde la izquierda y, de zurda, ubicó la pelota en el resquicio que había entre el primer palo y la humanidad de Requena. Con el 2-0, el Violeta se agrandó y se aprovechó del desconcierto de Chicago al punto de manejar el partido con una comodidad notable. El toqueteo del balón constante en mitad de cancha y campo rival (con varios tacos incluidos), administrando también el físico, mostraban a un equipo que se había adueñado del juego. Y al que sólo le faltaba un gol más para ponerle el moño. Pero a pesar que esa conquista no llegaba, el partido no presentaba mayor riesgo para el equipo de nuestra ciudad. Es que Chicago estaba a la deriva, no inquietaba ni ofrecía signos de reacción. Por eso necesitó de Maximiliano Ramírez para revivir: el árbitro sancionó un dudoso penal (Aranda buscó engancharse con Tinari tras un rebote dentro del área). "Gomito" definió con aplomo desde los doce pasos y de allí en adelante el encuentro se desvirtuó porque el árbitro, sabiendo que había favorecido al visitante, empezó a sancionar preso de los nervios. Marcó una sucesión de roces con faltas y revoleó tres tarjetas amarillas consecutivas para jugadores de Mataderos, que también se exaltaron. Y así, mientras Villa Dálmine desperdiciaba claros contragolpes (Giordana falló una opción clarísima en la que sólo debía acertarle al arco), las protestas contra Ramírez eran masivas, de un lado y del otro. Más todavía cuando a los 37 minutos expulsó con roja directa a Renso Pérez (el capitán Violeta fue a disputar una pelota al piso con Fattori) y el estadio explotó. El juego continuó descontrolado, con Chicago luchando contra su impotencia y con el equipo de nuestra ciudad tratando de apoyarse en el reloj. Ramírez, que expulsó también a De la Riva y su ayudante "Paco" López por protestas desmedidas, decidió jugar hasta los 52. Pero ni eso le alcanzó al Torito y el festejo fue todo Violeta, con los jugadores abrazados y saltando en el círculo central ante el delirio de los simpatizantes que cerraban de la mejor manera una semana histórica: con estadio propio y en la cima del Nacional B. SÍNTESIS DEL PARTIDO VILLA DÁLMINE (2): Martín Perafán; Franco Flores, Marcelo Tinari, Juan Celaya, Leandro Sapetti; Renso Pérez, Gonzalo Papa, Nicolás Sánchez, Ramiro López; Pablo Burzio y Jorge Córdoba. DT: Felipe De la Riva. SUPLENTES: Sebastián Blázquez, Marcos Martinich, Federico Recalde, Horacio Falcón, Federico Jourdan, Favio Durán y Santiago Giordana. NUEVA CHICAGO (1): Leandro Requena; Gonzalo Vivas, Alan Brondino, David Achucarro, Juan Monteagudo; Matías Vera, Federico Fattori; Franco Quiroga, Christian Gómez, Alejandro Martinuccio; y Gabriel Ávalos. DT: Facundo Argüello. SUPLENTES: Alan Minaglia, Leandro Gioda, Adrián González, Norberto Palmieri, Facundo Matter, Facundo Carrillo y Gustavo Aranda. GOL: PT 13m Jorge Córdoba (VD). ST 6m Jorge Córdoba (VD) y 27m Christian Gómez –penal- (NC). CAMBIOS: 14m Aranda x Ávalos (NC) y Matter x Vivas (NC); 18m Giordana x Córdoba (VD); 23m Carrillo x Martinuccio (NC); 38m Jourdan x Sánchez (VD); y 40m Falcón x Burzio (VD). AMONESTADO: López y Perafán (VD); Brondino, Vera y Fattori (NC). EXPULSADOS: ST 37m Renso Pérez (VD) y 47m Franco Quiroga (NC). CANCHA: Villa Dálmine. ÁRBITRO: Maximiliano Ramírez.

SEGUNDO GOL. TRAS EL CENTRO A RASTRÓN DE SÁNCHEZ, CÓRDOBA ANTICIPA Y DEFINE AL PRIMER PALO





PABLO BURZIO ESTUVO MUY ACTIVO, AUNQUE LE FALTÓ PRECISIÓN PARA TERMINAR LAS JUGADAS.





PRIMER GOL. JORGE CÓRDOBA SE ESTIRA Y CON LA PUNTA DEL BOTÍN DESVÍA EL BALÓN PARA VENCER A REQUENA. EL APOYO A FERNANDO ALARCÓN Habría gestiones avanzadas para que Renzo Alfani llegue en su reemplazo. Antes del inicio del partido, todo el plantel y cuerpo técnico de Villa Dálmine posó con una bandera en apoyo a Fernando Alarcón, el defensor que se rompió los ligamentos cruzados frente a Santamarina de Tandil y que deberá ser intervenido quirúrgicamente (tendrá para cerca de nueve meses de recuperación). Por la gravedad de la lesión, el Violeta tendrá la oportunidad de incorporar a un jugador sin gasta un cupo de refuerzos. Y en las últimas horas trascendió el nombre de Renzo Alfani, marcador central de 21 años que, al igual que Alarcón, surgió de las divisiones inferiores de Rosario Central. Alfani, quien el domingo estuvo en el banco de Rosario Central en el partido frente a Boca Juniors, ya cuenta con tres partidos oficiales en la Primera del Canalla (uno de ellos por Copa Argentina).

EL APOYO A FERNANDO ALARCÓN

