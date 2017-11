”Soy tu Karma” se exhibió en el Cine Campana junto a su director y el intendente Abella

WHO MIRÓ LA PELÍCULA CON LOS ESPECTADORES EN LA SALA 1 DEL CINE CAMPANA El realizador sorprendió a todos ya que lo hizo portando un disfraz de tigre para mantener oculta su verdadera identidad. El intendente ofreció la ciudad de Campana para futuros proyectos. "Soy Who", dijo una persona disfrazada con una cabeza de tigre, quién se presentó como el director de "Soy tu karma", la película que se estrenó la semana pasada en las salas de los cines argentinos y que el sábado por la tarde estuvo en nuestra ciudad en el Cine Campana dialogando con espectadores y medios de comunicación, para luego mirar la función con el público. "Yo armé este personaje para poder separar al artista de la persona", dice Who (Quién en inglés) que empezó todo esto como juego pero después se transformó en algo real. "Decir que Who es equis es darle libertad al artista". Hace diez años que hace publicidad y filma comerciales de televisión; hace siete que empezó a escribir. Está presentando su primera película y ya tiene en mente la segunda, la tercera y hasta un cuarto proyecto. "Soy tu karma" es una comedia llena de enredos y excéntricos personajes. Es la búsqueda de contar una historia diferente y que atrape al espectador. "Tiene un estilo de comedia que mezcla lo europeo y lo nacional", dice Who quien detalla que el trabajo de armado fue de un año pero la filmación fue hecha en un mes. El intendente Sebastián Abella junto, a Javier Contreras Secretario de Hábitat y Asuntos Institucionales, estuvieron presentes. Abella de forma distendida ofreció parte de la Ciudad como locación para una futura película. Who se define como un realizador y alguien que trabaja todo el tiempo. "El 80% del cine en Argentina es todo a pulmón. Ser un Director Argentino te abre las puertas a todos lados", admite. "La peli es para descubrir, para sentarse a analizar, ver, hacer conjeturas, buscar y llevarse un mensaje. Generar que la gente se enamore del Cine Nacional. La gente elige películas por lo general internacionales entonces quiero romper un poco ese paradigma. Espero que la disfruten tanto como la disfrutamos nosotros en hacerla", sintetizó. SINOPSIS En el día de su compromiso Darío despierta al lado de una mujer que no es su novia, Renata, una completa desconocida. Él empieza a sospechar que se trata de una broma de sus amigos o de una estafa, pero Renata tiene una explicación: Darío es una existencia anterior de ella misma. Renata revisó sus vidas pasadas en una sesión espiritista en 2068 para encontrar la respuesta a por qué no puede quedarse embarazada. Así acabó entrando en la vida de Darío; pero el problema no acaba ahí, ya que otras existencias previas, cada vez más disparatadas, comienzan a aparecer. Willy Toledo, Ana María Orozco, Florencia Peña, Liz Solari, Leonora Balcarce, Luisa Kuliok, Silvia Perez, Boy Olmi y Gino Renni protagonizan este filme. - Género: Comedia / Duración: 82 min - Dirección: WHO - Guión: Gustavo Cornillon - Fotografía: Leonel Pazos Scioli - Música: Pablo Sala - Montaje: Guille Gatti - Producción: Del Toro Films

