El partido se juega desde las 17 horas en cancha de Lugano y con arbitraje de Agustín Knoth. "Bocha" Hernández realizaría cuatro modificaciones. Luego del golpe que significó conocer que podría perder los puntos ganados ante Real Pilar por la cantidad de mayores de 23 años presentados en planilla para ese encuentro, Puerto Nuevo se preparó con la mira puesta en Centro Español para tratar de sumar nuevamente y quedar de la mejor manera a la espera del fallo definitivo del Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El encuentro se disputará esta tarde, desde las 17 horas, en cancha de Atlético Lugano y con arbitraje de Agustín Knoth. Y como ya es una costumbre, el DT Carlos Hernández debió trabajar pensando en cómo rearmar la formación titular ante las bajas. Es que para visitar a Centro Español no podrá contar con los expulsados Tadeo MacIntyre (recibió tres fechas de sanción) y el goleador Germán Águila (una). Además, Ramiro Litardo dejará su lugar en el 11 inicial. Así, quienes retornan a la formación titular son Paulo Boumerá (superó el desgarro sufrido ante Juventud Unida) y Maximiliano Díaz (cumplió su fecha de sanción tras acumular cinco amarillas). Mientras que Orlando "Pampa" Sosa estará desde el arranque por primera vez en la temporada. En tanto, la duda está en la presencia de Nicolás Rodríguez, quien atraviesa un cuadro febril. Si no está en condiciones, su lugar en la banda derecha será ocupado por el "Melli" Alejandro González. De esta manera, Puerto Nuevo formaría hoy con Rodrigo Ponce De León; Antoni Rodríguez, Paulo Boumerá, Joaquín Montiel, Pablo Godoy; Nicolás Rodríguez o Alejandro González, Kevin Redondo, Maximiliano Díaz, Pablo Sosa; Michel Bustamante y Orlando Sosa. Por su parte, Centro Español presentaría dos modificaciones para este cotejo: Leandro Bonet ingresará en el arco por Javier Balbuena, mientras que Rodrigo Catani suplantará a Ignacio Gómez en el lateral derecho. Así, la dupla técnica conformada por Sergio Orsini y Matías Módolo alistará a Leandro Bonet; Rodrigo Catani, Walter Aguayo, Sebastián Gómez, Leonardo Espinoza; Alan Gómez, Iván Princic, Fernando Duré, Jonathan Zabala; Pablo Ocampo y Nicolás López. SE CIERRA LA 13. Esta tarde concluirá la 13ª fecha de la Primera D con dos juegos, porque además de Puerto Nuevo vs Centro Español también se estarán enfrentando Juventud Unida vs Victoriano Arenas. La jornada había comenzado el lunes con Lamadrid 1-0 Central Ballester; Argentino de Rosario 1-0 Argentino de Merlo; y Liniers 2-1 Lugano. En tanto, el domingo jugaron: Claypole 3-0 Yupanqui; Atlas 0-1 Deportivo Paraguayo; y Real Pilar 0-0 Muñiz. Con estos resultados, Argentino de Merlo se mantiene como líder con 26 puntos, aunque hoy puede ser superado por Victoriano Arenas (24). Luego ya aparece Liniers (24), que con un gran presente llegó al tercer puesto. Puerto nuevo, por su parte, está 11º, todavía con 15 unidades. Mientras que su rival, Centro Español, se ubica en la 6ª posición con 19.

CAMBIOS. BOUMERA Y SOSA INGRESARAN POR LOS SUSPENDIDOS MACINTYRE Y AGUILA. MIENTRAS QUE MAXI DÍAZ REEMPLAZARÁ A LITARDO. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 67. En 66 partidos, Puerto Nuevo consiguió 28 victorias, Centro Español se impuso en 24 oportunidades y empataron en 14 ocasiones. Puerto Nuevo señaló 103 goles, mientras que Centro Español convirtió 84 COMO LOCAL PUERTO NUEVO. En 33 juegos, Puerto obtuvo 12 victorias (48 goles); Centro Español logró 14 triunfos (42 goles). Igualaron 7 encuentros. COMO LOCAL CENTRO ESPAÑOL. Sobre 33 encuentros, Puerto ganó en 16 oportunidades (55 goles) y Centro Español consiguió 10 triunfos (42 goles). Empataron 7 veces EL ULTIMO ENCUENTRO VISITANTE. Fue el jueves 8 de septiembre de 2016, por la 2ª fecha de la Temporada 2016/17 de la Primera D: CENTRO ESPAÑOL 2 - PUERTO NUEVO 1. Goles de Cristian Maciel y Nazareno Hvala de penal para el ganador; Paulo Boumerá, el descuento Portuario. Partido jugado en cancha del Deportivo Merlo. APOSTILLAS. Dos partidos sin ganar cuenta el Portuario con 2 derrotas consecutivas. La última victoria se produjo el viernes 16 de octubre de 2015, por la 29ª de la Primera D: fue por 4 a 0 como visitante en cancha de Estudiantes de Buenos Aires con goles de Nicolás Parodi (2), Federico Matteri y Ramiro Fernández. MÁXIMOS GOLEADORES PUERTO NUEVO: Orlando Sosa (8), Juan Carlos Canale (7), Juan Carlos Suárez (5), Juan Carlos Segovia (4), Nicolás Parodi (4), Roque Cabezas (3) y Nolberto Miño (3). MÁXIMOS GOLEADORES CENTRO ESPAÑOL: David Aguirre (6), Jorge Adrián García (4), Alfredo Héctor Acuña (3), Correa (3), Claudio Russo (3) y Torres (3). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL PRIMER ENCUENTRO VISITANTE Se jugó el sábado 14 de junio de 1975, por la 8ª fecha del campeonato de Primera D: CENTRO ESPAÑOL 1 - PUERTO NUEVO 1. CENTRO ESPAÑOL (1): Achinelli; Soria, Abuin, Rivero, Fernández, Capurro, Raggi, Tapia (Larocca), Ferrín, Pérez y Borelli (Malvido). DT: Alberto Gómez. SUPLENTES: Barrales y Suárez. PUERTO NUEVO (1): Acosta; Julio Raboni, Pichinelli, Rodríguez, Fabre, Tabbia, Pissinis (P. Cherei), Díaz (Sténico), Malaszuk, Riva y Alvarez. DT: Angel Melero. SUPLENTES: Von Zeschau, Rojas y A.Cherei. GOLES: 4m Alvarez (PN) y 5m Borelli (CE). CANCHA: Dep. Morón. ARBITRO: E. De Matheis. RECAUDACIÓN: $520 (Pesos ley)

