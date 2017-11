La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 29/nov/2017 Finalizó el curso de formación avanzada para Organizaciones de la Sociedad Civil













El Intendente sebastián abella participó de la entrega de los certificados.

La última jornada abordó sobre "Transparencia y rendición de cuentas" y "Aspectos contables". "Estoy feliz de compartir este encuentro con ustedes porque conozco el trabajo que llevan adelante en cada una de sus organizaciones", expresó el jefe comunal durante la entrega de los certificados. La Secretaría de Hábitat y Asuntos Institucionales del Municipio finalizó la capacitación destinada a organizaciones de la sociedad civil, llevada a cabo en forma conjunta con el Colegio Armonía y empresas de la zona. La tercera y última jornada trabajó sobre "Transparencia y rendición de cuentas" y "Aspectos contables", que despertó gran interés entre los participantes. El intendente Sebastián Abella participó del cierre del encuentro, junto al titular de dicha Secretaría, Javier Contreras, y la directora del colegio, Nora Taret, entregó los certificados de asistencia. "Estoy feliz de compartir este encuentro con ustedes porque realmente conozco el trabajo que llevan adelante en cada una de sus organizaciones en beneficio de la comunidad", expresó el jefe comunal a los presentes, al tiempo que el presidente del HCD, Sergio Roses, remarcó la labor que está realizando el Municipio "para acompañarlos y potenciar su crecimiento". Contreras señaló luego que "este tipo de formación es muy importante porque brinda herramientas sumamente necesarias para que el objetivo pueda ser ejecutado" y ponderó la articulación entre el sector público y privado para llevar adelante acciones en pos de la comunidad. Mientras que Taret manifestó su alegría por poder llevar adelante esta capacitación a la vez que destacó el aporte de Axion Energy y la Municipalidad de Campana para concretar la capacitación. "De otra forma no hubiese sido posible realizar el curso que estuvo a cargo de expositores muy profesionales. Desde mi lugar agradezco profundamente el compromiso desde todos los sectores", comentó. El jefe de RSE de Axion Energy, Roberto Dabusti, también participaron del último encuentro y al tomar la palabra dejó en claro que la empresa tiene un fuerte interés por apoyar capacitaciones para las instituciones porque conocen cómo funcionan, desde sus fortalezas hasta sus debilidades. A lo largo de los tres encuentros, los asistentes se instruyeron en los temas más importantes que hacen a las organizaciones de la sociedad civil. Además, pudieron realizar preguntas e interactuar con los profesionales en forma directa, a fin de construir organizaciones más fuertes que ayuden al desarrollo de la ciudad.

Abella felicitó a los participantes.





Sergio Roses también estuvo presente junto a otros funcionarios





El curso se desarrolló en las instalaciones del Colegio Armonía. Se entregaron los certificados a todos los asistentes CONTINUIDAD "Estas formaciones y capacitaciones de especialización forman parte de un programa del Área de Extensión del Instituto Superior Armonía. Estos cursos, están enmarcados dentro del Centro de Formación en Ciencias Económicas y Sociales, para dar continuidad a nuestro programa específico para las organizaciones de la sociedad civil. Ya está planeada una nueva capación vinculada a la elaboración y evaluación de proyectos sociales. De hecho, la próxima semana nos estaremos reuniendo con Axion, para elaborar una agenda cuyo eje es la profesionalización del tercer sector en la ciudad y en la región que incluyen, además temas como fortalecimiento institucional, comunicación, trabajo en equipo y en red, liderazgo, sostenibilidad y sustentabilidad, entre otros", comentó Nora Taret a La Auténtica Defensa. La directora de la unidad académica Armonía dijo que a partir del próximo lunes 4 de diciembre, de ahora en adelante todos los primeros lunes de cada mes, las organizaciones de la sociedad civil de Campana contarán con la institución para reunirse para "compartir sus preocupaciones, aunar esfuerzos y lograr entre todos mejores resultados". También adelantó que los próximos cursos tendrán lugar entre enero y febrero de 2018. "Esta primera convocatoria–completó Taret- ha sido muy auspiciosa. No sólo por el entusiasmo demostrado entre los asistentes, sino también por el número que respondió al llamado a capacitarse: logramos convocar a 168 personas de 45 diferentes organizaciones sin fines de lucro de la ciudad". Felicitaciones @AXIONenergyOK @campanagov e Instituto Armonía por brindarles herramientas de gestión a 45 ONG de la comunidad. Crecemos todos juntos o no es desarrollo. https://t.co/29zkScFPTq — JUAN BAUTISTA (@JuanBauFer) 26 de noviembre de 2017 El intendente @SebaAbella en el cierre de la capacitación para ONGs pic.twitter.com/GpVHvG77LK — MunicipalidadCampana (@campanagov) 25 de noviembre de 2017

