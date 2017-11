La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 29/nov/2017 Primera D:

Puerto Nuevo se trajo un buen punto de su visita a Centro Español







Victoriano Arenas es el nuevo líder Con su victoria 2-0 como local sobre Juventud Unida ayer por la tarde, Victoriano Arenas llegó a lo más alto de la tabla de posiciones de la Primera D con 27 unidades, dejando atrás a Argentino de Merlo, que cayó 1-0 en su visita a Argentino de Rosario. Puerto Nuevo, por su parte, quedó en la 9ª posición con 16, aunque todavía estaría pendiente el descuento de tres puntos que sufriría por haber alistado a siete mayores de 23 años en la victoria 2-0 sobre Real Pilar. RESULTADOS FECHA 13: Lamadrid 1-0 Central Ballester; Argentino de Rosario 1-0 Argentino de Merlo; y Liniers 2-1 Lugano; Claypole 3-0 Yupanqui; Atlas 0-1 Deportivo Paraguayo; y Real Pilar 0-0 Muñiz; Centro Español 0-0 Puerto Nuevo; Juventud Unida 0-2 Victoriano Arenas. PARTIDOS FECHA 14: Puerto Nuevo vs Atlas (martes 5 a las 17 horas); Juventud Unida vs Lamadrid; Victoriano Arenas vs Liniers; Lugano vs Argentino de Rosario; Argentino de Merlo vs Real Pilar; Muñiz vs Centro Español; Deportivo Paraguayo vs Claypole; Yupanqui vs Central Ballester.

En cancha de Lugano, en un partido deslucido, igualaron sin goles. El defensor Paulo Boumerá se resintió de su lesión. En el cierre de la 13ª fecha de la Primera D, Puerto Nuevo igualó ayer sin goles como visitante frente a Centro Español en un partido que se disputó en cancha de Atlético Lugano con arbitraje de Agustín Knoth. Y a la postre de lo que fue el encuentro y teniendo en cuenta la gran cantidad de bajas en el Auriazul, fue un punto importante el que rescató el equipo dirigido por Carlos "Bocha" Hernández, que de esta manera llegó a las 16 unidades y se ubica en el noveno puesto, último lugar de clasificación al Reducido (aunque, casi con seguridad, perderá los tres puntos que Real Pilar protestó por la inclusión de siete mayores en el último cotejo como local). Ayer, ante un equipo que llegaba con una gran presente (cinco victorias en sus últimas seis presentaciones), Puerto Nuevo supo dar batalla para, al menos, sumar un punto a pesar de ausencias como las de Raúl Colombo, Tadeo MacIntyre y Germán Águila, además de la salida tempranera de Paulo Boumerá, quien se resintió del desgarro sufrido en Juventud Unida. Y en el arranque, el Auriazul lo buscó a Centro Español. Le disputó la mitad de cancha y trató de lastimarlo en campo rival. En esos minutos, Michel Bustamante probó de media distancia (desviado) y también inquietó Pablo Godoy con un tiro libre que se fue cerrando y le picó al arquero Luciano Bonet, quien debió enviar el balón por sobre el travesaño. El "Gallego", por su parte, mostró a los 8´ que podía lastimar de contra, cuando Boumerá salvó en la línea una jugada que terminó López, el delantero más incisivo del local. Finalmente, hacia los 20 minutos, Centro Español se fue adueñando de la lucha territorial y empezó a manejar el medio con mayor comodidad, logrando dejar al "Pampa" Orlando Sosa aislado de los mediocampistas Auriazules. Incluso, también Joaquín Montiel debería esforzarse en última instancia para evitar la caída de la valla campanense. Fue entonces que Puerto Nuevo cometió varias infracciones seguidas, sancionadas todas por el "celoso" Agustín Knoth, quien además repartió cuatro cartulinas amarillas casi consecutivas para Alejandro González, Antoni Rodríguez, Paulo Boumerá y Kevin Redondo. Sin embargo, el local no lograba trasladar esa superioridad a los metros finales y, entonces, Rodrigo Ponce De León casi no tenía trabajo serio. Por eso, el peor momento del equipo de nuestra ciudad se dio a los 43 minutos, cuando "Poli" Boumerá confirmó que no podía seguir y fue reemplazado por Nicolás Rodríguez (el "Melli" González se retrasó como lateral derecho y Antoni Rodríguez pasó a jugar de marcador central junto a Joaquín Montiel). En el complemento se mantuvo la tónica en el desarrollo del juego, con un Centro Español levemente superior al Auriazul, más por ambición que por virtudes propias. Y así llegó a disponer de dos situaciones claras: un cabezazo del defensor Sebastián Gómez abortado por Ponce De León y un mano a mano que Pablo Ocampo definió desviado después del eludir al arquero Portuario. Los de "Bocha" Hernández dieron pelea en el mediocampo liderados por el despliegue del incansable Kevin Redondo. Sin embargo, casi no pudieron conectarse Maxi Díaz y Pablo Sosa con Michel Bustamante y, por eso, el "Pampa" Sosa quedó muy solo entre los defensores locales. Así, la única vía potable del ataque Auriazul era la potencia de Nicolás Rodríguez, quien no resolvió con claridad ninguna de las veces que ganó por derecha. Entonces, el encuentro se encaminó sin mayores sobresaltos al empate sin goles, el cual quedó sellado cuando Knoth (que expulsó a Rodrigo Catani por doble amonestación) marcó el final luego de cuatro minutos de adición. Ahora, Puerto Nuevo tendrá una semana para preparar su próximo compromiso, el martes 5 de diciembre, cuando reciba a Atlas en cancha de Villa Dálmine. SÍNTESIS DEL PARTIDO CENTRO ESPAÑOL (0): Leandro Bonet; Rodrigo Catani, Walter Aguayo, Sebastián Gómez, Leonardo Espinoza; Alan Gómez, Iván Princic, Fernando Duré, Jonathan Zabala; Pablo Ocampo y Nicolás López. DT: Sergio Orsini y Matías Módolo. SUPLENTES: Alejo Martínez, Sebastián Núñez, Emanuel Castañeda, Cristian Da Silva, Diego Martínez Grance, Hugo Ortega y Giuliano Lázaro. PUERTO NUEVO (0): Rodrigo Ponce De León; Antoni Rodríguez, Paulo Boumerá, Joaquín Montiel, Pablo Godoy; Alejandro González, Kevin Redondo, Maximiliano Díaz, Pablo Sosa; Michel Bustamante y Orlando Sosa. DT: Carlos Hernández. SUPLENTES: Esteban Montesano, Eliseo Aguirre, Braian Carlini, Ramiro Litardo, Ezequiel Ramón, Gustavo Roldán y Nicolás Rodríguez. GOLES: no hubo. CAMBIOS: PT 43m N. Rodríguez x Boumerá (PN). ST 14m Martínez Grance x Zabala (CE); 25m Castañeda x Princic (CE); 42m Lázaro x López (CE). AMONESTADOS: López y Castañeda (CE); A. Rodríguez, Boumrá, Redondo, Godoy y A. González (PN). EXPULSADO: ST 38m Rodrigo Catani (CE), CANCHA: Lugano (local Centro Español). ÁRBITRO: Agustín Knoth

AISLADO. EL PAMPA SOSA LUCHÓ CONTRA TODA LA DEFENSA LOCALY POCO PUDO HACER.





INTENTO AURIAZUL. A PUERTO NUEVO EL COSTÓ GENERAR OPCIONES CLARAS DE GOL. SU MEJOR OPCIÓN OFENSIVA FUE LA POTENCIA DE NICO RODRÍGUEZ POR DERECHA, AUNQUE AL MUDO LE FALTÓ PRECISIÓN PARA TERMINAR LAS JUGADAS.





UN TRACTOR. POR DESPLIEGUE Y PRESENCIA, KEVIN REDONDO FUE LA FIGURA DEL AURIAZUL ANTE CENTRO ESPAÑOL (FOTO: GABRIEL PALADINO / REVISTA ASCENSO).





LOS 11 TITULARES FRENTE A CENTRO ESPAÑOL. AYER, EL PAMPA SOSA JUGÓ SU PRIMER PARTIDO DESDE EL ARRANQUE POR EL EXPULSADO GERMÁN AGUILA. EN TANTO, PAULO BOUMERÁ, MAXI DÍAZ Y ALEJANDRO GONZÁLEZ VOLVIERON AL ONCE INICIAL.



