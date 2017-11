La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 29/nov/2017 El HCD no trataría los pliegos de Ravera y Raineri para los Juzgados de Faltas







La figura de la actual Directora de Personal no reunió el consenso necesario. En tanto, el concejal de Cambiemos explicó en comisión de Legislación que no podía asumir en un cargo creado mientras todavía está en funciones como edil. Los pliegos de los candidatos para ocupar el Juzgado de Faltas Nº1 y el Nº3, éste último todavía por crear, quedaron en suspenso luego de que la comisión de Legislación del Concejo Deliberante no le diera despacho al proyecto para que sea incluido en el Orden del Día de la sesión de prórroga del próximo lunes 4 de diciembre, la única que tiene programada el cuerpo legislativo antes de finalizar el ciclo 2017. Si bien ni el Gobierno ni los candidatos a jueces han hecho pública la noticia, La Auténtica Defensa pudo averiguar que ambos pliegos han quedado congelados, como así también el proyecto para constituir un tercer juzgado de Faltas. No obstante, que no sean debatidos el lunes no los remite automáticamente a archivo, ya que la prórroga del funcionamiento del HCD está pedida hasta el 31 de diciembre. Aun así, de acuerdo a fuentes consultadas, es poco probable que haya más sesiones, incluso de carácter extraordinario, y más teniendo en cuenta que tras el 10 de diciembre la mayoría legislativa estará en manos opositoras. Justamente, habían sido las bancadas disidentes quienes habían objetado las candidaturas, en especial la de Claudia Ravera, actual Directora de Personal, al Juzgado Nº1. Ravera había llegado al Estado local de la mano de Stella Maris Giroldi y fue una de las pocas funcionarias que pudo sobrevivir al cambio de color en el mando municipal. De hecho, al filo de la gestión peronista, también había sido propuesta como candidata al mismo cargo hacia finales de 2015, iniciativa que por entonces naufragó. En tanto, el segundo candidato, el presidente del bloque de concejales de Cambiemos y también titular de UDAI-Anses Campana, Mariano Raineri, se enfrentaba a la situación de tener que votarse a sí mismo. Desde la oposición se deslizó la posibilidad que le correspondiera una denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público, aunque esto no era compartido por todo el arco disidente. Finalmente, fuentes confirmaron que el mismo Raineri les anunció a sus pares que se iba a abstener de votar el despacho de su propio pliego, al señalar lo reglado por el artículo 90 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. Dicha norma determina que "ningún concejal podrá ser nombrado para desempeñar empleo rentado que haya sido creado o cuyos emolumentos (NdR: salarios) fueron aumentados durante el período legal de su actuación; ni ser parte de contrato alguno que resulte de una ordenanza sancionada durante el mismo". Esto impedía que Raineri asumiera como juez ya que estaba destinado a ocupar el juzgado que estaba siendo creado. Ravera no presentaba este inconveniente porque aspiraba a ser la titular del Nº1, vacante desde el fallecimiento de Patricio Jordan en agosto del año 2015. Su impedimento respondería a la falta de apoyo por parte de la oposición. Los Jueces de Faltas ejercen la administración de la Justicia contravencional en el partido de Campana. La comuna, a través de las diversas dependencias que la componen, tiene la facultad de ejercer el poder de policía y actuar ante las infracciones que se constaten. Verificada una contravención a ordenanzas, leyes nacionales o provinciales que así lo determinen, es competencia de la Justicia de Faltas Municipal aplicar la sanción adecuada conforme la normativa vigente, considerando la gravedad, antecedentes contravencionales y condiciones de la persona imputada. El régimen de Faltas Municipales se halla regulado en el Código de Faltas Municipales (Decreto - Ley 8751, según texto ordenado por Ley 10.269).

EL PRESIDENTE DEL BLOQUE CAMBIEMOS, MARIANO RAINERI, HABÍA SIDO PROPUESTO COMO TITULAR DEL JUZGADO Nº 3, QUE TODAVÍA NO HA SIDO CREADO.



