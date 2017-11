La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 29/nov/2017 Fútbol Femenino:

Las chicas de Puerto Nuevo no pudieron pasar del empate ante Defensores del Chaco







Aunque llegaron a tres encuentros sin derrotas, las Auriazules lamentaron no aprovechar la chance de sumar su tercer triunfo en fila. Esta tarde se enfrentan como visitantes ante Deportivo Español para disputar el encuentro que tienen pendiente. Por la 15ª fecha del Torneo de Primera B de fútbol femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Puerto Nuevo igualó 0-0 como local frente a Defensores del Chaco en un partido que se disputó el domingo en el estadio Carlos Vallejos. Las chicas Auriazules buscaban su tercera victoria consecutiva luego de sus triunfos sobre Camioneros y Luján, pero esta vez no pudieron romper la barrera defensiva que propuso Defensores del Chaco, que sólo se preocupó por conservar el cero en su arco y lo logró. Para este encuentro, el entrenador Mario Giménez dispuso la siguiente formación: Jacqueline Schmidt; Rocío González, Emilse Correa, Patricia Carballo, Soledad Medina; Samanta Martín, Catrina Violaz Gómez, María Rodríguez, Marina González; Nancy Ríos y Andrea De Césare. Luego ingresaron: Micaela Monzón por Violaz Gómez; Milagros Soria por Ríos (salió lesionada); y Florencia Zapata por Rocío González. Con este punto, las chicas Auriazules se mantuvieron en el 10º puesto y no pudieron superar a Defensores del Chaco en la tabla. Sin embargo, este miércoles tendrán revancha cuando disputen su encuentro pendiente con Deportivo Español, al que enfrentarán como visitantes desde las 17 horas. RESULTADOS FECHA 15: Argentino de Quilmes 0-0 Deportivo Español; Real Pilar 2-1 Camioneros; Almirante Brown 4-1 Luján; SATSAID 2-0 Deportivo Merlo; Comunicaciones 2-1 Atlético Pilar; Puerto Nuevo 0-0 Defensores del Chaco. Fueron postergados: Liniers vs Lima FC; Independiente vs Defensa y Justicia; Lanús vs Racing Club. PRIMERA B - TABLA DE POSICIONES: 1) Independiente, 42 puntos; 2) Real Pilar, 38 puntos; 3) Lanís, 35 puntos; 4) Racing Club, 35 puntos; 5) Lima FC, 27 puntos; 6) SATSAID, 23 puntos; 7) Almirante Brown, 23 puntos; 8) Luján, 22 puntos; 9) Defensores del Chaco, 19 puntos; 10) Puerto Nuevo, 17 puntos; 11) Comunicaciones, 14 puntos; 12) Liniers, 14 puntos; 13) Deportivo Español, 14 puntos; 14) Atlético Pilar, 14 puntos; 15) Camioneros, 11 puntos; 16) Argentino de Quilmes, 8 puntos; 17) Defensa y Justicia, 7 puntos; 18) Deportivo Merlo, 6 puntos.

SIGUEN EN EL PUESTO 10. LAS CHICAS DE PUERTO NUEVO NO PUDIERON SUPERAR A DEFENSORES DEL CHACO EN LA TABLA. ESTA TARDE TENDRÁN UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD CUANDO VISITEN A DEPORTIVO ESPAÑOL.



Fútbol Femenino:

Las chicas de Puerto Nuevo no pudieron pasar del empate ante Defensores del Chaco

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: