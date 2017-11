La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 29/nov/2017 Automovilismo:

Súper TC2000; Milla evalúa alternativas para su continuidad en la categoría







Después de tres temporadas consecutivas en el equipo Toyota, el piloto de nuestra ciudad asegura que quiere "andar más rápido". Su nombre suena en Renault. El campanense Matías Milla está terminando su cuarta temporada consecutiva en el Súper TC2000, la categoría de mayor tecnología del automovilismo nacional. Y tras su tercer año seguido en el equipo Toyota (el primero fue en Chevrolet), parece haber llegado el tiempo de buscar un cambio en el futuro del piloto de nuestra ciudad (actualmente está 19º en el campeonato con 44 puntos). "Quiero andar rápido. Voy a pensar por mí por primera vez en muchos años para tratar de buscar mi mejor futuro y ver dónde puedo andar más rápido. Hoy estoy muy lejos de la punta. Durante el fin de semana estamos a dos segundos de los mejores y después, en carrera, acortamos mucha diferencia. Mi futuro está relacionado a eso: ver dónde puedo andar más rápido de lo que estoy andando ahora", explicó Milla en declaraciones a Campeones. "Me tengo que juntar a hablar con mi sponsor y antes que nada debo saber si sigo teniendo presupuesto para saber si voy a poder seguir corriendo", detalló el campanense. "Esa es una realidad. La otra realidad es que todavía no he tenido ninguna conversación con la gente de Toyota, que no me ha preguntado si sigo o no. Así que lo hablaremos en Córdoba para definir qué es lo mejor para mi futuro", agregó. Y los rumores que circulan en el mundo del automovilismo ubican el nombre de Milla en la escudería Renault. Y el Negro, aunque prefirió no darle entidad a esas versiones, dejó su consideración al respecto: "Desconozco las conversaciones que hayan podido tener mis sponsors con otros equipos, aunque no es ilógico que estén hablando con otros equipos", afirmó. Finalmente, lo que no puso en duda es su deseo de mantenerse en la categoría: "Veo al Súper TC2000 como la categoría más transparente y de mayor nivel. A veces cuesta mucho estar en el top ten. Quiero andar más rápido en el Súper TC2000, tener mejores clasificaciones y creo que a partir de eso se me van a abrir las carreras", concluyó.

DESPAREJO. EL ÚLTIMO FIN DE SEMANA EN GENERAL ROCA, MILLA VOLVIÓ A CLASIFICAR LEJOS DE LOS MEJORES, PERO SE MOSTRÓ COMPETITIVO EN CARRERA. Nuevo abandono en General Roca El domingo, Milla había largado 15º y después de ganar cinco lugares en ocho vueltas no pudo seguir. Su compañero de equipo Matías Rossi ganó la prueba y se mantiene con chances en el campeonato de pilotos que comanda Facundo Ardusso. El pasado fin de semana, en General Roca, se disputó la anteúltima fecha de la temporada del Súper TC2000, la categoría de mayor tecnología del automovilismo nacional. Y allí estuvo Matías Milla con su Toyota Corolla #18. El piloto de nuestra ciudad volvió a tener inconvenientes para clasificar y, por ello, terminó largando desde la 15ª posición. Sin embargo, el domingo lo mostró muy incisivo desde el arranque de la prueba y así logró ganar cinco lugares en menos de ocho vueltas. Lamentablemente, en el octavo giro se terminó la carrera para el campanense por un problema en su auto. Por ello se quedó rápidamente sin nada. Igualmente, fue una buena jornada para el equipo Toyota. Es que Matías Rossi repitió victoria en el autódromo "Parque Ciudad de General Roca", mismo escenario en el cual ganó por última vez hace más de un año. Agustín Canapino (Equipo YPF Chevrolet) lo escoltó a lo largo de las 31 vueltas, completando el podio Damián Fineschi (Escudería FELA). El líder del campeonato de pilotos, Facundo Ardusso (Renault Sport), arribó cuarto y extendió la diferencia sobre Mariano Werner, quien abandonó con su Peugeot 408. Entonces, a una fecha del final, son cuatro los pilotos con posibilidades de consagrarse campeones: 1) Facundo Ardusso, 191 puntos; 2) Mariano Werner, 155 puntos, 3) Matías Rossi, 152 puntos; 4) Agustín Canapino, 151 puntos. El Gran Premio Coronación tendrá su desarrollo el fin de semana del 16 y 17 de diciembre en el autódromo "Oscar Cabalén" próximo a Alta Gracia.

