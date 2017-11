El entrenador de Villa Dálmine destacó el rendimiento frente a Nueva Chicago y señaló su deseo de trasladarlo a las presentaciones fuera de Campana. A su vez, remarcó la cantidad de fallos que han perjudicado al Violeta en esta campaña.

Junto a su hijo Baltasar, el entrenador Felipe De la Riva se presentó a la conferencia de prensa posterior a la victoria frente a Nueva Chicago con la satisfacción lógica del resultado y de rendimiento de su equipo, pero también con mucha bronca por el arbitraje.

Los fallos de Maximiliano Ramírez sacaron de sus casillas al DT, quien a los 47 minutos del segundo tiempo terminó arrojando una botella de agua cerca del árbitro. Posteriormente, ingresó al campo de juego e hizo visible su molestia, lo que le terminó valiendo su expulsión (y la de su ayudante Francisco "Paco" López).

"Creo que fue determinante (el árbitro) en los últimos 25 minutos: el partido estaba liquidado, porque Villa Dálmine era muy superior. Sin embargo, con el penal en contra y la expulsión de Renso Pérez, terminamos sufriendo el partido", cuestionó De la Riva, quien enumeró diferentes acciones en las que sintió que Ramírez perjudicó al equipo de nuestra ciudad (el DT señaló que debió haber expulsado a Alan Brondino en el primer tiempo por una mano intencional cuando estaba amonestado; que nunca amonestó a Federico Fattori; que le regaló un penal a Nueva Chicago; y que expulsó a Renso "en el primer foul que hizo en todo el partido").

Pero el uruguayo no se quedó solamente en el encuentro frente al Torito de Mataderos. "Somos punteros, pero somos el equipo al que más penales en contra le cobraron y nos anularon goles válidos contra Riestra y en Tandil", agregó.

"No digo que sea premeditadamente, que vengan pensando en perjudicar a Dálmine. Pero en la cabeza de muchos árbitros hay equipos grandes y equipos chicos y les pesan los partidos. No soy de llorar, pero es hora de pedir que paren la mano. Nosotros nos estamos jugando cosas importantes, tenemos ilusiones y familias detrás nuestro a las que les tenemos que responder con resultados. Porque si nosotros conseguimos resultados, vivimos bien; y si no, vivimos mal. Y no me gusta que me roben y yo siento que está pasando, consciente o inconscientemente. No me interesa, pero está pasando y creo que es el momento de alzar la voz", redondeó De la Riva.

En cuanto al análisis futbolístico de su equipo en el partido, el DT comentó: "Fuimos muy superiores. Después del primer gol equivocamos la manera de atacar, porque parecía que queríamos hacer el gol en dos pases. Éramos muy verticales. En el segundo tiempo tuvimos más tenencia, más cantidad de pases y pudimos jugar en campo rival con la pelota. Llegó el segundo gol y después pudo venir el tercero y el cuarto, pero fallamos. Pero el juego estaba totalmente controlado, teníamos la pelota en tres cuartos de cancha y Perafán era un espectador. Fuimos muy superiores hasta que cambió el partido con el penal y, sobre todo, con la expulsión de Renso", señaló.

Y luego añadió: "Recuperamos el juego que nos faltó en Tandil, algo que habíamos hablado mucho en la semana. Ahora tenemos el gran desafío de hacer lo mismo de visitante: hacernos dueño del partido, tener la pelota y ser un equipo protagonista. De visitante no estamos teniendo los mismos resultados que de local, aunque los rendimientos no han sido malos. No hemos ligado con los arbitrajes afuera: con Quilmes nos cobraron tres penales en contra; con Riestra nos anularon un gol y nos cobraron un penal; y en Tandil también nos anularon un gol. Esperemos que en Tucumán tengamos un arbitraje a la altura del partido. Después, con el equipo yo estoy tranquilo", afirmó, retomando sus críticas hacia los fallos que sufrió Villa Dálmine en presentaciones anteriores.

Finalmente, consultado sobre ofertas que habría recibido para asumir en otros equipos que se quedaron sin directores técnicos, De la Riva fue muy claro sobre su continuidad en el Violeta: "Soy muy respetuoso de la gente de Villa Dálmine y hoy no pasa por mi cabeza trabajar en otro lado. Agradezco las propuestas de trabajo, pero nos sentimos muy cómodos aquí en Villa Dálmine. Y la verdad es que a mí me gusta trabajar cómodo. Aparte, cuando llegamos acá, el equipo estaba muy mal y nos costó levantarlo, pero nos tuvieron paciencia y no voy a pagar eso con una traición".