La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 30/nov/2017 Marcha de la UOCRA contra las reformas laboral y previsional







Cientos de obreros de la construcción se movilizaron por el centro de la ciudad para repudiar los cambios que prepara el Gobierno en los contratos de trabajo y el régimen jubilatorio. El Secretario General de la Seccional Campana, Oscar Villarreal, lamentó que los primeros indicios de los efectos de la nueva ley laboral impliquen "perder derechos y tener algún ajuste salarial". Molestos con los planes de reforma laboral y jubilatoria del Gobierno nacional, cientos de trabajadores de la UOCRA Seccional Campana marcharon ayer por la tarde para protestar ante lo que consideran una pérdida de derechos. Una densa columna de obreros de la construcción partió este jueves pasadas las 17 horas de la sede sindical en calle Alem, remontó la avenida Rocca y circunvaló la plaza Eduardo Costa. Las consignas plasmadas en las pancartas alzadas durante la marcha eran claras. "Porque no queremos la reforma laboral que hipoteque el futuro de los jóvenes", decía una. "Queremos una reforma previsional que sea digna para nuestros jubilados", llevaba escrita otra. En diálogo con la prensa, el secretario general de UOCRA Campana, Oscar Villarreal, señaló que la medida de protesta fue "consensuada" y que los trabajadores no están "para nada de acuerdo" con las iniciativas oficiales. "Hemos consensuado con los compañeros trabajadores poder darnos este lugar y este espacio para poder manifestarnos, al no tener la posibilidad como todos aquellos que pueden ir a debatir a los grandes medios de prensa. Que piensen todos los que están analizando el tema de la reforma que el compañero trabajador no está para nada de acuerdo", expresó. Villarreal sostuvo que "más allá de la diversidad de pensamiento" que existe dentro de la UOCRA, todos sus afiliados están "unificados" frente a los cambios que quieren imponer el macrismo, dirigidos a producir "ajustes sobre quienes menos tienen". "Si se estuviera hablando de una reforma actualizada y que contemple la actualidad del compañero trabajador, quizás estaríamos hablando de otra manera", afirmó el líder gremial. En ese sentido, lamentó que los primeros indicios de los efectos de la nueva ley laboral impliquen "perder derechos y tener algún ajuste salarial". Al mismo tiempo, rechazó la reforma sobre "los compañeros jubilados", algo que le genera "mucha impotencia". Pese a los índices que demuestran una moderada recuperación en el sector de la construcción, la UOCRA Campana cierra un año de conflictos. A la indeterminación en la que ha caído la obra de la Termoeléctrica Manuel Belgrano II, se han sumado sucesivas disputas con contratistas de Axion energy. Villarreal encabezó varias asambleas en las porterías de la refinería. En los últimos meses, un número mayor al inicial de trabajadores de la construcción lograron ingresar a trabajar, aunque el líder gremial siempre repite que el volumen laboral no llega a ser el prometido cuando se anunciaron las millonarias inversiones en la planta. Ayer, la marcha por el centro de nuestra ciudad, que complicó el tránsito y volvió lenta por momentos de la tarde la actividad comercial, volvió a sacar a la luz la preocupación de los obreros de UOCRA. "Entendemos a los vecinos, les pedimos disculpas, pero lo nuestro es un rato y es la forma que tienen los compañeros de mostrar su disconformidad", cerró Villarreal tras la masiva movilización que encabezó.

El secretario general, Oscar Villarreal, encabezó la manifestación que recorrió la Av. Rocca.





LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN SE MOVILIZARON DESDE LA SEDE GREMIAL HASTA LA PLAZA EDUARDO COSTA POR LA AVENIDA ROCCA.





LOS CARTELES QUE ACOMPAÑARON LA MOVILIZACIÓN DEJABAN EN CLARO LOS RECLAMOS DE LA UOCRA CAMPANA. El Senado le dio media sanción a la reforma previsional y al paquete fiscal El primero de ellos fue aprobado con 43 votos a favor, 25 en contra y tres abstenciones. La norma ya fue girada a la Cámara de Diputados. Cerca de la medianoche, en un debate con visiones enfrentadas en torno a si los acuerdos firmados por la Nación y las provincias significan un ajuste, el oficialismo le dio media sanción a la reforma de la movilidad jubilatoria. Fue con 43 votos afirmativos, 23 negativos y tres abstenciones. Contó con apoyo de senadores que responden a los gobernadores peronistas que avalaron el pacto fiscal, que también fue aprobado, al igual que la ley de responsabilidad fiscal. En sesión maratónica, última del período ordinario, con senadores que se despedían ante el cambio de composición desde el 10 de diciembre, el debate se centró en la reforma previsional impulsada por el Gobierno -y que forma parte del llamado "consenso fiscal" firmado con 22 provincias y la Ciudad-, cuyo punto central es el modo de calcular los incrementos jubilatorios. La nueva fórmula combina la inflación en un 70%, pero también la variación salarial (índice RIPTE), en otro 30%, como propuso para acompañar el proyecto el sector del PJ-FpV que lidera Miguel Pichetto. Así, se dejó de lado el plus por crecimiento que propuso el Ejecutivo. Mientras comenzaba la sesión, fuera del Congreso sectores gremiales y de izquierda marchaban contra la reforma previsional y la laboral, que debatirá el Senado en diciembre. Para tratar las tres leyes clave (reforma previsional, consenso fiscal y responsabilidad fiscal), como no estaban cumplidos los siete días reglamentarios posteriores a la firma de los dictámenes, se habilitaron con el voto de los dos tercios, sobre tablas. "No son acuerdos para el ajuste", sostuvo el macrista Federico Pinedo en un discurso que buscó ser "una defensa política de los acuerdos alcanzados entre el Presidente y los gobernadores". Sobre la responsabilidad fiscal argumentó que "se va a mantener en términos reales el gasto público de la Nación y las provincias", destacó la baja de la presión impositiva, y que ante un "déficit casi inviable que podría derivar en una nueva explosión", el consenso fiscal "es eliminar en 5 años el déficit en la Argentina". En la transición, explicó, se emitirá un bono para financiar a las provincias por lo que dejan de percibir en la baja de impuestos. Citó a Néstor Kirchner: "Como decía el ex presidente, lo que da mayor soberanía a la Argentina es el superávit". Los opositores a la reforma previsional alzaron sus voces para cuestionar que implicará una pérdida para los jubilados. El sindicalista Guillermo Pereyra, del Movimiento Popular Neuquino, dijo que en 2017 por la actual ley de movilidad jubilatoria el aumento es del 28%, contra un 23% que hubiera implicado con la nueva fórmula. La kirchnerista Nancy González (Chubut) sostuvo que "muy poca imaginación tiene este Gobierno y muy poco compromiso con nuestros abuelos". Magdalena Odarda (CC-ARI- Río Negro) habló de "cercenamiento de derechos" y criticó que el fondo del conurbano "se va a resolver gracias a nuestros abuelos". #Dato La UOCRA se manifestó por el centro de la ciudad contra la reforma laboral pic.twitter.com/qW2LI9nP56 — Magui Felizia (@mawifelizia) 29 de noviembre de 2017

