La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 30/nov/2017 Productores isleños proponen una agenda a la Provincia









ATRASO EN EL COBRO DE LA PROMOCIÓN FORESTAL Durante la reunión en La Plata con los productores isleños, el Subsecretario de Calidad Agroalimentaria y Uso Agropecuario de los Recursos Naturales, Sergio Robert, se manifestó acerca del trabajo en pos de lograr el Ordenamiento territorial del Bosque Nativo de la Provincia, hecho que tras su reciente reglamentación permite el acceso a los beneficios de la Ley Nacional 25080 de Promoción Forestal, y a los de la Ley Nacional 26331 de "Presupuestos Mínimos Ambientales para la Protección de los Bosques Nativos". Si bien esto se evaluó como auspicioso, también los productores esperan una respuesta acerca de la necesaria compensación por el atraso en el cobro de la promoción forestal Ley 25080, hecho que proviene de la anterior gestión, a lo cual el funcionario afirmó que está en conversaciones con el Ministerio de Agroindustria de Nación para ver cómo satisfacer este requerimiento. Fueron recibidos en La Plata por el Subsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales, Alex Campbell. La limpieza de los cursos navegables, y la posibilidad de expender combustibles, entre otros, fueron los temas abordados. Se vuelven a reunir en enero. Por pedido del Consejo de Productores del Delta (ConProDel), esta semana se concretó la reunión convocada por el Subsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales, Alex Campbell. En la reunión se abordaron diversas temáticas que hacen al desarrollo productivo de la región, orientadas principalmente a brindar mejoras en las condiciones de vida al poblador isleño, motor fundamental del progreso regional. Concurrieron el Presidente del ConProDel, Sergio Schincariol junto a varios consejeros; el Director Provincial de Islas Leonardo Gobetti, equipo, funcionarios nacionales de Puertos e Hidráulica, el Subsecretario de Calidad Agroalimentaria y Uso Agropecuario de los Recursos Naturales, Sergio Robert, el Director de Forestación y Desarrollo del Delta, Pedro Botta, además funcionarios provinciales de Energía y Transporte y Turismo, entre otros. La limpieza de obstáculos en ríos y arroyos fue una de las primeras temáticas en ser abordadas, "dada la imperiosa necesidad de resolver esta situación que pone en jaque la seguridad de las embarcaciones y sus ocupantes en forma cotidiana", señalaron desde el ConProDel. Según explicaron desde ese organismo, el expediente por el cual se tramita su abordaje, aún no tiene definición alguna, pese a haber sido una prioridad desde el inicio de esta gestión. Lo mismo pasa con la instancia inmediata que es el dragado en los tramos de las vías navegables que así lo requieren. La situación del Transporte de Pasajeros no estuvo ausente. Se está analizando la pronta implementación de la SUBE tendiente a lograr beneficios para los habitantes isleños como también la mejora en los servicios, tema que requiere un análisis profundo dada la complejidad del tema, que involucra también al transporte escolar. Los isleños también plantearon la necesidad de expendio de combustibles en la región, y la mala calidad del servicio eléctrico. "Son dos temas cruciales que tienen que ver con la calidad de vida y el desarrollo de actividades productivas en el Delta. Para resolver esta situación el Subsecretario Alex Campbell Se comprometió a gestionar su atención ante el Ministro Aranguren", comentaron a La Auténtica Defensa. Formaron parte también del temario, consideraciones acerca del funcionamiento del CONINDELTA, y cuestiones con el ADA, OPDS, el Código Rural, cuyos tratamientos se irán desarrollando oportunamente. El Subsecretario Campbell, manifestó la necesidad de dejar conformada esta mesa de trabajo tras reconocer la necesidad de generar un Proyecto Regional de Desarrollo, que armonice las políticas públicas tendientes a que el Delta recobre el protagonismo productivo al que sus habitantes aspiran, convocando a una nueva reunión para la segunda quincena del próximo mes de enero.

La producción silvopastoril es una de las modalidades de los productores isleños, combinando la forestación y la ganadería sobre el mismo espacio.





La producción forestal del Delta provee madera para la fabricación de papel, la producción de tableros de partículas y medio centenar de aserraderos de la provincia de Buenos Aires. ARBA: isleños podrán tramitar la baja de impuestos de sus embarcaciones Así lo informó la Subdirección de Islas para las embarcaciones deportivas por uso isleño. Será del 4 al 6 de diciembre, en la sede del organismo ubicada en Tigre. La Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) tramitará solicitudes de baja de impuestos a las embarcaciones deportivas por uso isleño, los días 4, 5 y 6 de diciembre, de 8:30 a 15, en el organismo ubicado en Lavalle 733, Tigre, según informaron desde la Subdirección de Islas de la Municipalidad. Los interesados deberán presentarse con la siguiente documentación, en original y copia: DNI con domicilio en islas; comprobante de impuesto de ARBA; comprobante de servicios y/o título de propiedad. De no contar con domicilio legal en islas, podrá acreditarse presentando constancia de escolaridad de los hijos, tarjetas isleño otorgadas por los municipios o matrículas de Prefectura y/o contrato de alquiler no temporario en islas. Para aquellos casos en que los interesados desarrollen actividades profesionales o comerciales en territorio isleño, se deberán adjuntar pruebas de facturación frecuente a domicilios de la región, constancias de trabajo en campo, certificaciones laborales, contratos de trabajo o recibo de sueldo.

ARBA: isleños podrán tramitar la baja de impuestos de sus embarcaciones



Productores isleños proponen una agenda a la Provincia

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: