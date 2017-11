La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 30/nov/2017 El Tiempo en Campana:

Será un jueves cálido y soleado

Por Carlos A. Martínez, meteorólogo







Hoy jueves volverá a hacer calor en Campana: 29 grados es la máxima pronosticada, con un nivel moderado de humedad. El cielo estará parcialmente nublado temprano en la mañana, pero luego tenderá a despejarse. Respecto al viento, soplará entre débil y moderado del Noreste. La situación meteorológica muestra el alejamiento de una perturbación de altura que ayer produjo un importante aumento de la nubosidad desde la tarde. Esas nubes persistirán hasta la media mañana de hoy y luego se alejarán, permitiendo el retorno del sol más pleno. Siguiendo con la tendencia iniciada ayer, hará calor, mientras que la humedad no será aún significativa. Mañana viernes otra vez llegarán nubes; serán altas y semitransparentes, pero limitarán la presencia del sol. El calor suave se mantendrá vigente y la máxima rondará los 30 grados. El sábado será un día de calor y humedad, con muchas nubes en el cielo que serán más espesas, de modo que el sol quedará mucho tiempo velado. Se comenzará a formar una zona de baja presión que traerá inestabilidad y precipitaciones en gran parte de la provincia de Buenos Aires, aunque no en nuestra zona. El domingo esa zona de mal tiempo se acerca a Campana y entonces el riesgo de lluvias crecerá. Posiblemente se registren precipitaciones entre media tarde y la noche. El día será gris y no tan cálido, con un nivel alto de humedad. El lunes, mejorará y volverá el sol. Será un día caluroso, con un amanecer húmedo y una tarde seca. Pronósticos Hoy, jueves 30: el cielo variará de parcialmente nublado a mayormente despejado. Seguirá cálido, con 17 grados de mínima y 29 grados de máxima. El viento soplará moderado del Noreste. Mañana, viernes 1º de diciembre: la nubosidad será variable. Se mantendrá cálido, con 17 grados de mínima y 30 grados de máxima. El viento soplará débil a moderado del Noreste. Sábado 2: el cielo lucirá mayormente nublado, dentro de un ambiente cálido y más húmedo: 18 y 30 grados son los extremos previstos de temperatura. El viento soplará moderado del sector Este.



El Tiempo en Campana:

Será un jueves cálido y soleado

Por Carlos A. Martínez, meteorólogo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: