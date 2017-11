La fábrica de sirvientas...

FICHA TECNICA Género: Documental. Formato: Color, HD. Duración: 120 minutos. Año: 2017. Investigación, entrevistas y dirección: Leonardo Maldonado. Fotografía y cámara Entrevistas: Maximiliano Ricciardi. Fotografía y cámara Espacio Unzué: Alexis Maldonado. Asistente de dirección: Lorena Vila - Asistente de producción: Carolina Wajnberg. Grabación voz en off y ecualización: Tomás Trujillo. Música original: Gustavo Patiño, Juliana Fabio y Pedro "Perico" Cabrera. Posproducción de imagen y sonido: Alexis y Leonardo Maldonado. Subtítulos en Inglés: Cherynne Carayan. Con entrada libre y gratuita, este viernes a las 19 se proyecta en la UTN Facultad Regional Delta el documental "Asilo Unzué: la performance patricia del Socorro", dirigido por el campanense Leonardo Maldonado. La realización incluye el testimonio de dos hermanas zarateñas que relatan su paso por la singular institución. En el verano de 2015, mientras estaba de vacaciones en Mar del Plata, Leonardo Maldonado hizo una visita guiada al Espacio Unzué, que hoy es un centro cultural, y el guía dijo una frase que lo perturbó. Contó que las niñas huérfanas o abandonadas que estaban allí internadas eran colocadas como mucamas en casas de familias adineradas una vez que terminaban su formación, y que por ese motivo al lugar se lo llamaba "fábrica de sirvientas". "Me chocó mucho la frase, me dejó helado. Me pareció horrible la explotación y la vulneración de la infancia. Esa visita guiada la hice con mi hermano Alexis. Yo estaba indignado, necesita hacer algo con esa información. Pensé en un cuento breve: colocan a una niña en una familia aristocrática que se venga, los mata a todos y escapa. Pero mi hermano me dice que hace poco se había hecho amigo de una militante del PS de Zárate cuya madre y tía habían estado allí internadas en la década del cuarenta. Ahí supe, inmediatamente, que haría un documental, si ellas querían hacer pública su historia, claro". Leonardo Maldonado es licenciado en Comunicación Social (UBA) y asistió a diferentes talleres de Cine. Actualmente se dedica a la enseñanza en varias instituciones de Campana, incluyendo el Instituto 15, donde se cursa la Tecnicatura en Comunicación Social. Su film, estrenado en Auditorio Museo de Arte Contemporáneo en el marco de las Jornadas de Historia de Mar del Plata, tiene como protagonistas a las hermanas Elba y Edelmira Alberto, que fueron internadas en dicha institución cuando eran niñas, en 1941, y narran a cámara sus experiencias en dicha institución . Además, se suman la mirada diferentes funcionarios e intelectuales que contextualizan en términos sociológicos e históricos las vivencias de nuestras vecinas en su paso por la institución marplatense, poniendo luz sobre ciertos y hoy impensables paradignas culturales que regían en la Argentina durante la primera mitad del siglo 20.

Protagonistas. Elba y Edelmira Alberto, junto a Leonardo Maldonado.

La fábrica de sirvientas...

