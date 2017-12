La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 30/nov/2017 Calendario Maya - Año Semilla 12:

Mono 9 - Energía del Jueves 30/11/2017 - Trecena de la Noche

Por Alejandra Dip











Alejandra Dip Mono redescubre la magia, es el niño interno, celebra la esencia, sana heridas de niños. Es el rescate emotivo. Alegría, diversión, despreocupación, flexibilidad, positivismo, sano fluir sexual. En esta trecena azul de introspección, el Mono, nos pide flexibilizar la mente, tener pensamientos optimistas para poder sanar. KIN MONO 9. El Mono es la energía de poder redescubrir la magia en nuestras vidas, esa que quedo adormecida después de nuestra niñez, donde disfrutar, jugar, reírse, era parte de nuestro cotidiano. Nos trae la posibilidad de reconciliarnos con nuestro pasado, y dejar atrás los resentimientos o carencias que cargamos desde niños. La Mano que guía al Mono 9, nos da la energía extra para que esos pensamientos de carencia y resentimientos que quedaron ahí en la cabecita dando vuelta, se sanen. El mono nos trae risas, juegos, FLEXIBILIDAD, para hamacarnos hoy de rama en rama para poder ver posibilidad donde algunos no pueden verla, es ver siempre el vaso medio lleno aunque la situación pinte adversa. ¡LO RÍGIDO SE QUIEBRA! Estar flexibles nos va a permitir poder salir parados de la tempestad. Día para liberar tensiones, dejar caer estructuras mentales y desarmar bloqueos emotivos. Hoy tenemos todas las pilas necesarias para salir de la rutina. Cambiar nuestra mirada de las cosas, nuestras ideas, pensar distintas posibilidades para seguir y salir adelante, vernos abundantes de una y mil formas posibles. Hoy el universo nos trae un aire para que hagamos las cosas con placer y podamos estar alegres de espíritu. La espontaneidad y la inocencia están flotando en el aire y nos hace sentir esa frescura de cuando éramos chicos y creíamos en los súper héroes y creíamos en los cuentos de hadas. No te pongas rígido, ni rigidices tus pensamientos, hay muchas formas de pensar las cosas, no todo tiene que ser a tu manera, hay muchas, tantas como gente en el mundo, y poder soltarse a las distintas posibilidades, te dará frescura y te sacará ese rictus de la cara que te hace ver enojado y caracúlico. Hoy, ni reclamos, ni presiones sin motivo. Libertad de actuar como quieras, solo los buenos momentos quedan en tu mente. Rompe la rutina y que nada empañe tu optimismo, tu risa, tu felicidad. ¡Buen jueves para todos y a reír a carcajadas que la risa sana! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

