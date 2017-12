La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 30/nov/2017 Carlos Gómez, sobre las críticas a la UV Más Campana; ”El daño ya está hecho”







El concejal lamentó que el FPV-PJ y el Frente Renovador cuestionaran la decisión de su espacio de habilitar el quorum a las comisiones y la última sesión ordinaria del HCD. Sin embargo, aseguró que el vecinalismo sigue oponiéndose a Cambiemos. El concejal de la UV Más Campana Carlos Gómez lamentó las críticas vertidas sobre su espacio por las bancadas del FPV-PJ y el Frente Renovador, luego de haberle devuelto el quórum a las comisiones legislativas la semana pasada y posibilitado, con su presencia en la sesión del jueves, la aprobación del presupuesto municipal, entre otros proyectos. Los comentarios de Gómez se produjeron tras que La Auténtica Defensa diera conocer en su edición del miércoles que los pliegos de Ravera y Raineri –candidatos a ocupar dos juzgados de Faltas- no van a ser tratados por el HCD. Esta era una de las demandas que tenía la oposición y la razón principal por la cual sus concejales no fueron durante casi dos semanas a las comisiones. "Es como dijimos nosotros: se han apurado a criticar o ponerse a hablar de cosas que no sabían. Pero bueno, el daño ya está hecho", manifestó el edil en diálogo con FM Futuro. "Ahora vamos a ver cómo ponernos a dialogar y más que nada de volver a tener esa confianza que no han tenido de acá para adelante. Tiene que pasar un poco de agua bajo el puente", consideró. Pero lejos de mostrar un acercamiento con Cambiemos, Gómez posicionó a su bloque del lado opositor. Lo dejó en claro al hablar de la elección de las futuras autoridades del Concejo Deliberante. "Vamos a ver qué propone el arco opositor y ahí propondremos nosotros también. Todavía no hay nada charlado, por eso hablo del tema del diálogo", expresó. Y adelantó que, de no haber consenso, la UV Más Campana está dispuesta a presentar su propio postulante para la presidencia del cuerpo: "Si no están dispuestos a charlar con nosotros, vamos a hacer lo que nos dicten las convicciones y la conciencia y lo que nos parezca mejor". Al mismo tiempo, descartó votar al candidato oficialista. "No: nosotros primero tenemos que hablar con el arco opositor, que somos mayoría, y ver qué sale de ahí. Sería muy bueno que (el presidente) salga de la oposición. Pero acá hay unarealidad: si cada uno pone su candidato y no nos ponemos de acuerdo, obvio que va a ganar el oficialismo". La elección de las autoridades del HCD se dan por mayoría simple. Es decir que, si cada bancada presenta su propio candidato y lo vota, gana la que más ediles posee. Si bien la oposición detentará la mayoría absoluta en el Concejo una vez asumidos los concejales elegidos en octubre, el espacio más numeroso seguirá siendo Cambiemos, con 9 integrantes. "Estamos a tiempo, apelamos al sentido común", expresó Gómez.

