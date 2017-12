La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 30/nov/2017 Perpetua para Astiz y Acosta por crímenes que incluyeron los ”vuelos de la muerte”







Este juicio se conoce también como "Esma unificada" y se inició en noviembre de 2012. El Tribunal Oral Federal (TOF) Nº5 condenó ayer a prisión perpetua a los represores Alfredo Astiz, Jorge Tigre Acosta y Ricardo Cavallo en la causa denominada Esma III, que investigó los delitos de lesa humanidad cometidos en ese centro clandestino de detención durante la última dictadura militar. Durante la audiencia de lectura de las condenas, el TOF 5 también condenó a prisión perpetua a Mario Arru, un ex piloto acusado de participar de los llamados "vuelos de la muerte", un hito en la mecánica de muerte de los grupos de tareas que actuaron en la Esma (Escuela de Mecánica de la Armada) y que consistía en arrojar desaparecidos adormecidos al mar. También fue condenado a perpetua el ex prefecto Jorge Antonio Azic, apropiador de Victoria Donda, la nieta recuperada y actual diputada nacional. El tribunal absolvió al ex secretario de Hacienda de la dictadura Juan Alemann, uno de los acusados civiles que fue juzgado en la causa más abarcativa (por cantidad de imputados, víctimas y hechos juzgados) de la historia de la Justicia argentina. El fallo ratificó las máximas responsabilidades que les cupo a los integrantes del Grupo de Tareas G.3.3.2, comandados por Acosta, e impuso penas que van desde los 8 años 27 años de prisión a otros, acusados por la privación ilegitima de la libertad, torturas y tormentos, y homicidios agravados por la aplicación de tormentos de perseguidos políticos. La sentencia se conoció a cinco años exactos de iniciadas las audiencias en una causa que incluyó a los llamados "vuelos de la muerte", un hito fundamental en la mecánica de muerte de los grupos de tareas que actuaron en la Esma. De hecho, en el banquillo se encuentran los acusados de tripular los aviones navales en los que las víctimas eran arrojadas adormecidas al mar y cronológicamente comprende el tramo que va desde 1979 a 1982, lapso en el que funcionó activamente el Grupo de Tareas G.3.3.2. Este juicio, que se conoce también como "Esma unificada", se inició en noviembre de 2012, se acusó a 68 personas (de las cuales 14 murieron durante el proceso) y se analizaron delitos contra la humanidad cometidos a 789 personas. Condena anterior Astiz (entre otros represores como Acosta, Pernías y Cavallo) ya había sido condenado en octubre de 2011 por el TOF 5 a cadena perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua en el marco del primer juicio por los crímenes en la Esma, que juzgó a los 18 represores procesados entonces. En abril de 2014 Casación Penal confirmó la pena.



