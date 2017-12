La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 30/nov/2017 30 de noviembre Día del Mate, nuestro mate







Para que la gente de nuestra ciudad, se entere que existe un Monumento al Mate, sito en calle Del Pino y Necochea, y como reconocimiento a estos seres anónimos que trabajan por el solo hecho de dejar algo que nos identifique. Estás ahí, en silencio, en una esquina cualquiera, parece sueño o quimera, pero no... estamos despiertos y hoy sabemos que es cierto, que brillas allí con orgullo para demostrar lo tuyo un símbolo de lo nuestro. En Del Pino y Necochea se agiganta tu figura, mezcla de amor y ternura, de sacrificio y unión. Hay un hombre muy humilde que ha trabajado a destajo y en ese, su perfil bajo nos mostró su corazón. Buscando aquí y allá quien le dieramateriales para cumplir sus ideales aprovechando ese viaje en su moto incansable. A él no lo conoce nadie No importa, es uno más que rema sin homenaje! El mate es el gran actor no ha de importar el lugar, en el río o en el mar estará su majestad. Pasando de mano en mano a todos esuchará y su bombilla será mensajera de amistad. Raúl Berra Integrante de C.A.L.

