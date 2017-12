La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 30/nov/2017 Como Restaurar el Equilibrio de las Hormonas!!







Las hormonas son sustancias químicas que se producen en el sistema endocrino. Cada uno de las hormonas específicas regula una función en el cuerpo. La sobre producción de ciertas hormonas causa el cambio en las funciones de algunos órganos, y significa un desequilibrio hormonal en el cuerpo. Los desequilibrios hormonales en las mujeres son seguido por síntomas específicos que generalmente ocurre debido a un desequilibrio de dos hormonas clave: estrógeno y progesterona, que también son las hormonas más importantes en el cuerpo femenino. Las razones de este desequilibrio se pueden dividir en dos grupos principales: Internas o fisiológicas Externas Factores fisiológicos – Se trata de los cambios en el ciclo reproductivo. En un ciclo menstrual normal, los primeros 10-12 días solo se produce estrogeno. Luego de la ovulación se envia información para el cuerpo femenino para producir las hormonas progesterona, entonces no hay síntomas de desequilibrio hormonal. La progesterona es compatible con el fin de endometrio para recibir el óvulo fecundado en el caso de embarazo. Si se produce la fecundación, el cuerpo deja de producir dos hormonas y ocurre la menstruación. Pero a veces no ocurre la ovulación (por lo general antes de la menopausia) y luego el producido estrógeno en el mes no se equilibra con la progesterona, la cual sólo puede ser producida durante la ovulación, es decir, el estrógeno se sigue produciendo en el ciclo mensual (un período de un mes). Factores externos pueden ser otras fuentes de estrógenos, excepto aquellas que se producen naturalmente en el cuerpo. Hoy en día muchas mujeres tienen un desequilibrio hormonal (falta de progesterona), mucho antes de que llegue el periodo de la menopausia. Hay muchas razones que contribuyen a este fenómeno: Los xenoestrógenos que se encuentran en productos de limpieza, jabones, aerosoles, herbicidas, productos cosméticos. -Estilo de vida pasiva -Los factores hereditarios -Obesidad -Los problemas con la glándula tiroides -Una dieta inadecuada (aumento del consumo de demasiada grasa y los alimentos salados, alimentos procesados, alimentos altos en azúcar, la cafeína y el azúcar refinado) -Las dietas estrictas (baja en grasa) -Estrés -El uso de píldoras anticonceptivas -La terapia hormonal -Histerectomía -Ovulación perdida (periodos sin ovulación) Síntomas: inflamación, hinchazón o retención de agua. -Me siento pesada. -Tengo dolores de cabeza. -Tengo cambios de humor. -Tengo, agrandamiento de las mamas dolorosas. -Estoy deprimida. -Tengo ciclos irregulares, sangrado abundante o sangrado muy ligero. -Tengo golpes de calor. -Tengo sudores nocturnos. -Tengo insomnio. TERAPIA: -Se recomienda una mayor actividad física, descanso regular y evitar el estrés psicológico. - Una dieta adecuada El primer paso consiste en quitar las cosas malas: el azúcar, la cafeína, el alcohol, el estrés y la falta de actividad física. Cualquier tipo de harina y azúcar puede llevar a estos desequilibrios. Los productos lácteos y gluten son a menudo propulsores de la inflamación y los desequilibrios hormonales. Fuente: http://healthytipsworld.com/if-you-have-these-symptoms-you-have-a-hormonal-imbalance-heres-how-to-restore-the-balance-of-hormones/



Como Restaurar el Equilibrio de las Hormonas!!

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: