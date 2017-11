Cayeron por apenas dos goles de diferencia y no pudieron terminar entre las cuatro mejores de la Cuarta División de la FEMEBAL. La Primera Damas de Handball del Campana Boat Club se quedó en la puerta del ascenso. Es que al perder 20-18 ante SECLA en la última fecha se le escapó la oportunidad de subir a la Tercera División de la Federación Metropolitana de Balonmano (FEMEBAL). Igualmente, la gran meta de las chicas dirigidas por Eduardo Godoy siempre fue hacer la mejor campaña posible para mantenerse en Cuarta luego de lograr el ascenso el año pasado. Sin embargo, el equipo superó sus propias expectativas y se encontró con serias posibilidades de lograr un segundo ascenso consecutivo que finalmente no se dio. En el gimnasio de Juventud Unida de San Miguel, las chicas del CBC tuvieron un mal arranque y en los primeros minutos llegaron a estar en desventaja por cinco goles (6-1). A pesar de haber comenzado con el pie izquierdo, el equipo reaccionó y finalizó el primer tiempo a tres goles de distancia, cuando aún ésta podría haber sido mayor a favor de las visitantes (9-6). La segunda mitad fue mucho mejor para el conjunto de Godoy: las chicas salieron decididas a buscar la victoria y mantuvieron el partido gol a gol. Incluso llegaron a estar arriba por uno. Sin embargo, en los minutos finales las rivales sacaron ventaja en el golpe por golpe y sellaron la victoria por dos (20-18). Sólo una victoria le daba la chance de ascender al equipo femenino del CBC, o al menos de jugar el repechaje por el cuarto ascenso (los mejores tres ascendieron directamente). De hecho, con esta derrota, las chicas de nuestra ciudad finalizaron en la sexta posición con 58 unidades (San Lorenzo empató con La Patriada y las pasó por un punto, mientras que Villa Calzada ganó y también alcanzó los 59 para ubicarse en la cuarta posición). A pesar del sabor amargo que les deja haber estado tan cerca, las del CBC finalizaron el año con la frente en alto luego de una gran campaña, la primera en esta categoría. POSICIONES CUARTA DIVISIÓN: 1) Handball La Patriada, 73 puntos; 2) Club Cultural Guernica, 68 puntos; 3) S.E.C.L.A, 61 puntos; 4)Villa Calzada 59 puntos; 5) San Lorenzo 59 puntos; 6) Campana Boat Club 58 puntos; 7) Municipalidad de Escobar, 54 puntos 8)Banfield B, 54 puntos; 9) Vélez Sarsfield "B", 51 puntos; 10) All Boys, 43 puntos; 11) Lugano Tennis, 40 puntos; 12) Lamadrid, 40 puntos; 13) Defensores de Moreno, 35 puntos; 14) Escuela Nº 2 de Haedo, 30 puntos. SÍNTESIS DEL PARTIDO CAMPANA BOAT CLUB (18): Tatiana Zarantonello (3), Paloma Slavin (3), Camila Recalde (4), Agostina Lorenzo (5), Tatiana Alvarado (1) y Loana Vietta (2). S.E.C.L.A (20): Analía Cobice (1), Elisa Lago (5), Mayra Zalazar (7), Anabella Fingatel (3) y Florencia Estévez (4). PARCIAL PRIMER TIEMPO: 6-9 PARCIAL SEGUNDO TIEMPO: 12-11 GIMNASIO: Juventud Unida (local Boat Club).

Las Mayores perdieron ante SECLA y se quedaron sin ascenso

